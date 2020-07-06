В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч

ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше превысило 36 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 205 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 36 155.

За тот же период от коронавируса скончались четыре человека. Общее число летальных случаев составило 1521.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1790 человек, 76 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 83 767 находится на карантине, 23 966 выздоровели.

До настоящего времени в Польше действует режим эпидемии, введенный в марте.