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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573943104.html
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 36 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:55
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч

11:55 06.07.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 36 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 205 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 36 155.
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За тот же период от коронавируса скончались четыре человека. Общее число летальных случаев составило 1521.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1790 человек, 76 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 83 767 находится на карантине, 23 966 выздоровели.
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До настоящего времени в Польше действует режим эпидемии, введенный в марте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
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