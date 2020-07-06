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Глава Сургутского района Югры оценил ситуацию с коронавирусом
Ограничение въезда в три населенных пункта Сургутского района ХМАО, где ранее были выявлены крупные очаги коронавирусной инфекции, положительно повлияло на... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:53
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сургутнефтегаз, наталья комарова, лянтор, сургутский район, общество

Глава Сургутского района Югры оценил ситуацию с коронавирусом

11:53 06.07.2020
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© Фото : предоставлено администрацией Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июл - РИА Новости. Ограничение въезда в три населенных пункта Сургутского района ХМАО, где ранее были выявлены крупные очаги коронавирусной инфекции, положительно повлияло на ситуацию с распространением COVID-19 в муниципальном образовании, заявил глава района Андрей Трубецкой.
В конце мая губернатор региона Наталья Комарова подписала постановление, ограничив въезд и выезд в город Лянтор и поселки Федоровский и Нижнесортымский в Сургутском районе, там работали круглосуточные контрольно-пропускные пункты. Пятого июля глава округа приняла решение снять указанные ограничения.
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"Ситуация с нераспространением коронавируса гораздо лучше, чем была месяц назад. Она не решена полностью, но на сегодня коэффициент распространения у нас составлял 0,4-0,5. Вчера и сегодня видим всплеск... Но в разы меньше, чем когда экстренные меры принимались", - сказал Трубецкой журналистам.
По его словам, власти района опасаются, что жители трех населенных пунктов после отмены запрета на выезд начнут активно посещать соседний Сургут, который является лидером в Югре по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19.
"Близость крупного муниципалитета, торговых центров - есть опасение, что люди поедут... Привезут обратно (инфекцию) к себе в поселения. Но тем не менее Сургутский район сдержал распространение инфекции, мы выполнили все требования Роспотребнадзора", - подчеркнул Трубецкой.
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Глава района также отметил, что оперативно организовать работу КПП на въезде в три населенных пункта удалось "только благодаря помощи "Сургутнефтегаза".
"Организация, обеспечение - все благодаря взаимодействию с ПАО "Сургутнефтегаз". Огромная работа была проведена по организации производства, разделению потоков, по повышению трудовой дисциплины, чтобы максимально снизить распространение инфекции на производственных объектах и ее занос в поселения", - добавил Трубецкой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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