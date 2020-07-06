https://ria.ru/20200706/1573942884.html
Глава Сургутского района Югры оценил ситуацию с коронавирусом
Ограничение въезда в три населенных пункта Сургутского района ХМАО, где ранее были выявлены крупные очаги коронавирусной инфекции, положительно повлияло на... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:53
2020-07-06T11:53
ханты-мансийский автономный округ
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сургутнефтегаз
наталья комарова
лянтор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155853/47/1558534748_0:22:3071:1750_1400x0_80_0_0_f0d004d1d4d348a7c6cae06300a8929f.jpg
лянтор
сургутский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155853/47/1558534748_0:22:3071:1750_1400x0_80_0_0_f0d004d1d4d348a7c6cae06300a8929f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155853/47/1558534748_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_a889119d1a3093e101e6d3bdb10ccd3b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155853/47/1558534748_857:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_080be796c085cf37965e82707ebcdc5d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сургутнефтегаз, наталья комарова, лянтор, сургутский район, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июл - РИА Новости.
Ограничение въезда в три населенных пункта Сургутского района
ХМАО, где ранее были выявлены крупные очаги коронавирусной инфекции, положительно повлияло на ситуацию с распространением COVID-19 в муниципальном образовании, заявил глава района Андрей Трубецкой.
В конце мая губернатор региона Наталья Комарова
подписала постановление, ограничив въезд и выезд в город Лянтор
и поселки Федоровский и Нижнесортымский в Сургутском районе, там работали круглосуточные контрольно-пропускные пункты. Пятого июля глава округа приняла решение снять указанные ограничения.
"Ситуация с нераспространением коронавируса гораздо лучше, чем была месяц назад. Она не решена полностью, но на сегодня коэффициент распространения у нас составлял 0,4-0,5. Вчера и сегодня видим всплеск... Но в разы меньше, чем когда экстренные меры принимались", - сказал Трубецкой журналистам.
По его словам, власти района опасаются, что жители трех населенных пунктов после отмены запрета на выезд начнут активно посещать соседний Сургут, который является лидером в Югре по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19.
"Близость крупного муниципалитета, торговых центров - есть опасение, что люди поедут... Привезут обратно (инфекцию) к себе в поселения. Но тем не менее Сургутский район сдержал распространение инфекции, мы выполнили все требования Роспотребнадзора
", - подчеркнул Трубецкой.
Глава района также отметил, что оперативно организовать работу КПП на въезде в три населенных пункта удалось "только благодаря помощи "Сургутнефтегаза
".
"Организация, обеспечение - все благодаря взаимодействию с ПАО "Сургутнефтегаз". Огромная работа была проведена по организации производства, разделению потоков, по повышению трудовой дисциплины, чтобы максимально снизить распространение инфекции на производственных объектах и ее занос в поселения", - добавил Трубецкой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.