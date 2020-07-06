Глава Сургутского района Югры оценил ситуацию с коронавирусом

"Ситуация с нераспространением коронавируса гораздо лучше, чем была месяц назад. Она не решена полностью, но на сегодня коэффициент распространения у нас составлял 0,4-0,5. Вчера и сегодня видим всплеск... Но в разы меньше, чем когда экстренные меры принимались", - сказал Трубецкой журналистам.