Украинские шахтеры седьмой день протестуют возле офиса президента в Киеве

"Седьмой день всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Среди требований протестующих: погашение перед работниками государственных шахт накопленной зарплатной задолженности… Возобновление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы. Выведение шахт из простоя, обеспечение их стабильной работы. И прочее", - написал Волынец на своей странице в Facebook.