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Украинские шахтеры седьмой день протестуют возле офиса президента в Киеве
Шахтеры седьмой день протестуют возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, они требуют обеспечить безопасные условия труда и устойчивую работу РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:54
денис шмыгаль
михаил волынец
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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денис шмыгаль, михаил волынец, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Украинские шахтеры седьмой день протестуют возле офиса президента в Киеве

11:54 06.07.2020
1168
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтеров у здания администрации президента Украины в Киеве
Участники акции протеста шахтеров у здания администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста шахтеров у здания администрации президента Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Шахтеры седьмой день протестуют возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, они требуют обеспечить безопасные условия труда и устойчивую работу украинских предприятий, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста с требованием выплатить им долги по зарплате во вторник, 30 июня, возле офиса президента. В среду они хотели установить возле офиса палатки, но правоохранители их отобрали, после чего произошла потасовка. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство погасило задолженность перед шахтерами.
"Седьмой день всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Среди требований протестующих: погашение перед работниками государственных шахт накопленной зарплатной задолженности… Возобновление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы. Выведение шахт из простоя, обеспечение их стабильной работы. И прочее", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
На видео, которое опубликовал Волынец, горняки сидят на земле перед офисом президента и стучат касками. Также они держат в руках флаги профсоюза.
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Денис ШмыгальМихаил ВолынецВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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