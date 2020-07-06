Украинские шахтеры седьмой день протестуют возле офиса президента в Киеве

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Шахтеры седьмой день протестуют возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, они требуют обеспечить безопасные условия труда и устойчивую работу украинских предприятий, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста с требованием выплатить им долги по зарплате во вторник, 30 июня, возле офиса президента. В среду они хотели установить возле офиса палатки, но правоохранители их отобрали, после чего произошла потасовка. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство погасило задолженность перед шахтерами.
"Седьмой день всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Среди требований протестующих: погашение перед работниками государственных шахт накопленной зарплатной задолженности… Возобновление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы. Выведение шахт из простоя, обеспечение их стабильной работы. И прочее", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
На видео, которое опубликовал Волынец, горняки сидят на земле перед офисом президента и стучат касками. Также они держат в руках флаги профсоюза.