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В Киргизии пока не рассматривают ведение режима ЧП из-за коронавируса
Повторное введение режима ЧП из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в Киргизии пока не рассматривается, заявил в понедельник на заседании Совета... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сооронбай жээнбеков
коронавирусы
здоровье - общество
киргизия
в мире
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коронавирус covid-19, сооронбай жээнбеков, коронавирусы, здоровье - общество, киргизия, в мире

В Киргизии пока не рассматривают ведение режима ЧП из-за коронавируса

11:50 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 6 июл - РИА Новости. Повторное введение режима ЧП из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в Киргизии пока не рассматривается, заявил в понедельник на заседании Совета безопасности республики президент страны Сооронбай Жээнбеков.
"Жээнбеков подчеркнул, что пока не рассматривается вопрос введения режима чрезвычайного положения по всей стране, но напомнил, что санитарно-эпидемиологические, карантинные ограничения, введенные руководителями на местах, обязательны для исполнения всеми гражданами и субъектами экономики", - заявили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
Как сообщается, в ходе заседания глава страны раскритиковал правительство за допущение паники среди населения в последние дни, отсутствие организации первичной медицинской помощи гражданам и профилактических мероприятий. "Вы не сработали на опережение по пополнению резерва кадров и начали мобилизацию специалистов только после того, как наступил кризис", - цитирует президента его пресс-служба.
По данным пресс-службы, глава государства призвал Республиканский штаб усилить контроль и принимать превентивные меры для предотвращения дефицита на рынке лекарств, масок и защитных средств.
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"В борьбе с болезнью огромное значение имеет уровень гражданской ответственности. Мы открыто признаем, что ситуация сложная, непростая. Каждому поколению суждено столкнуться с испытаниями. Нашим отцам и дедам пришлось пережить все ужасы Великой Отечественной войны и ценой своих жизней оставить нам в наследство мирное небо над головой. Сегодня мы боремся с этим недугом. Победа над болезнью зависит от четкого исполнения своих обязанностей каждым гражданином страны. Эти обязанности совсем простые: соблюдение дисциплины и правил, рекомендуемых специалистами и оказание помощи тем, кто рядом", - подчеркнул президент.
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 7691. Умерли 92 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2843 пациента. Также за период пандемии около 200 человек в стране скончались от внебольничной пневмонии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сооронбай ЖээнбековКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКиргизияВ мире
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