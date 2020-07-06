В Киргизии пока не рассматривают ведение режима ЧП из-за коронавируса

БИШКЕК, 6 июл - РИА Новости. Повторное введение режима ЧП из-за вспышки заболеваемости Повторное введение режима ЧП из-за вспышки заболеваемости коронавирусом Киргизии пока не рассматривается, заявил в понедельник на заседании Совета безопасности республики президент страны Сооронбай Жээнбеков

"Жээнбеков подчеркнул, что пока не рассматривается вопрос введения режима чрезвычайного положения по всей стране, но напомнил, что санитарно-эпидемиологические, карантинные ограничения, введенные руководителями на местах, обязательны для исполнения всеми гражданами и субъектами экономики", - заявили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

Как сообщается, в ходе заседания глава страны раскритиковал правительство за допущение паники среди населения в последние дни, отсутствие организации первичной медицинской помощи гражданам и профилактических мероприятий. "Вы не сработали на опережение по пополнению резерва кадров и начали мобилизацию специалистов только после того, как наступил кризис", - цитирует президента его пресс-служба.

По данным пресс-службы, глава государства призвал Республиканский штаб усилить контроль и принимать превентивные меры для предотвращения дефицита на рынке лекарств, масок и защитных средств.

"В борьбе с болезнью огромное значение имеет уровень гражданской ответственности. Мы открыто признаем, что ситуация сложная, непростая. Каждому поколению суждено столкнуться с испытаниями. Нашим отцам и дедам пришлось пережить все ужасы Великой Отечественной войны и ценой своих жизней оставить нам в наследство мирное небо над головой. Сегодня мы боремся с этим недугом. Победа над болезнью зависит от четкого исполнения своих обязанностей каждым гражданином страны. Эти обязанности совсем простые: соблюдение дисциплины и правил, рекомендуемых специалистами и оказание помощи тем, кто рядом", - подчеркнул президент.

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 7691. Умерли 92 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2843 пациента. Также за период пандемии около 200 человек в стране скончались от внебольничной пневмонии.