Хотиненко назвал Морриконе великим композитором

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Встреча с известным итальянским композитором Встреча с известным итальянским композитором Эннио Морриконе была благоволением судьбы, он был великим композитором и замечательным человеком, сообщил РИА Новости режиссер и друг композитора Владимир Хотиненко

Ранее стало известно, что Морриконе умер в ночь на понедельник на 92-м году жизни.

"У меня в жизни было несколько моментов такого безусловного благоволения судьбы. И один из них - встреча с Эннио. Это, конечно, безусловное счастье. Масштаб его фигуры! Он, возможно, последний великий из композиторов. Жене его сил, мои самые глубочайшие соболезнования и сочувствие. Мы не просто поработали и разбежались, мы подружились, он приезжал в Россию с концертами. Кусок меня самого ушел просто. Великий, настоящий и замечательный человек был", - сказал собеседник агентства.

Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам, в числе которых "Однажды в Америке", "Миссия", "Малена", "Профессионал", "Неприкасаемые" и российский фильм "72 метра".

Он является трехкратным лауреатом премии "Золотой глобус", двукратным обладателем "Оскара", девятикратным лауреатом премии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к различным фильмам.

На счету Морриконе 27 золотых и семь платиновых дисков, а его саундтрек к фильму "Хороший, плохой, злой" (1966) был включен в Зал славы Грэмми.