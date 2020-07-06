Хотиненко назвал Морриконе великим композитором

Композитор оставил некролог о себе, объявил его адвокат и друг семьи. "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", — говорится в тексте.
Композитор оставил некролог о себе, объявил его адвокат и друг семьи. "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", — говорится в тексте.
Эннио Морриконе вырос в семье джазового трубача Марио Морриконе. Когда мальчику исполнилось девять, он поступил в консерваторию в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет и получил дипломы по классам трубы, оркестра и композиции.
Эннио Морриконе вырос в семье джазового трубача Марио Морриконе. Когда мальчику исполнилось девять, он поступил в консерваторию в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет и получил дипломы по классам трубы, оркестра и композиции.
Киномузыку Морриконе начал писать в 1960-е, когда ему было уже за 30. Первый успех композитору принесли спагетти-вестерны — жанр, с которым прочно ассоциируется его имя. Широкая известность пришла к музыканту после работы над картинами его бывшего одноклассника Серджо Леоне.
Киномузыку Морриконе начал писать в 1960-е, когда ему было уже за 30. Первый успех композитору принесли спагетти-вестерны — жанр, с которым прочно ассоциируется его имя. Широкая известность пришла к музыканту после работы над картинами его бывшего одноклассника Серджо Леоне.
Морриконе сотрудничал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами: Пьером Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто и многими другими, а когда прославился в Европе, его пригласили в Голливуд.
Морриконе сотрудничал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами: Пьером Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто и многими другими, а когда прославился в Европе, его пригласили в Голливуд.
В США он писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы, Майк Николс, Барри Терренса Малика, Квентина Тарантино и других.
В США он писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы, Майк Николс, Барри Терренса Малика, Квентина Тарантино и других.
За свою карьеру Эннио Морриконе создал саундтреки более чем к 500 кинокартинам.
За свою карьеру Эннио Морриконе создал саундтреки более чем к 500 кинокартинам.
Композитора шесть раз номинировали на "Оскар". В 2007 году получил премию за его вклад в музыкальное киносопровождение, а в 2016 году — за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".
Композитора шесть раз номинировали на "Оскар". В 2007 году получил премию за его вклад в музыкальное киносопровождение, а в 2016 году — за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".
Морриконе несколько раз снимался в фильмах, к которым писал музыку. Все началось с того, что он по просьбе Джузеппе Торнаторе появился в одном фильмов — дирижировал оркестром.
На фото: Джузеппе Торнаторе и Эннио Морриконе.
Морриконе несколько раз снимался в фильмах, к которым писал музыку. Все началось с того, что он по просьбе Джузеппе Торнаторе появился в одном фильмов — дирижировал оркестром.
На фото: Джузеппе Торнаторе и Эннио Морриконе.
"Но я просто выполнял свою работу, никакого особого пиетета перед камерой у меня не было", — говорил Морриконе.
"Но я просто выполнял свою работу, никакого особого пиетета перед камерой у меня не было", — говорил Морриконе.
Помимо музыки к кинофильмам, Морриконе работал и в академических жанрах, но эта грань его творчества не так хорошо известна.
Помимо музыки к кинофильмам, Морриконе работал и в академических жанрах, но эта грань его творчества не так хорошо известна.
"Все очень просто: за музыку к кино платят, а за музыку для души — нет", — объяснял композитор.
"Все очень просто: за музыку к кино платят, а за музыку для души — нет", — объяснял композитор.
Морриконе предпочитал дирижировать собственной киномузыкой сам. "Просто я не хочу, чтобы моя музыка к фильмам слишком тиражировалась и пропагандировалась. Я как автор предпочитаю играть сам, тем самым контролируя ее", — говорил он..
Морриконе предпочитал дирижировать собственной киномузыкой сам. "Просто я не хочу, чтобы моя музыка к фильмам слишком тиражировалась и пропагандировалась. Я как автор предпочитаю играть сам, тем самым контролируя ее", — говорил он..
Композитор любил пробовать себя в разных жанрах и пытался открыть их с неожиданной стороны.
Композитор любил пробовать себя в разных жанрах и пытался открыть их с неожиданной стороны.
"Для меня всегда было очень важно работать в разных жанрах, будь то фильм о любви, о полицейских, вестерн или приключения. Я всегда пытался открыть для себя и привнести что-то новое, сохраняя при этом свой стиль. Когда я работаю с фильмами разных жанров, то как бы заново перерождаюсь, обновляю свое мастерство", — рассказывал музыкант.
"Для меня всегда было очень важно работать в разных жанрах, будь то фильм о любви, о полицейских, вестерн или приключения. Я всегда пытался открыть для себя и привнести что-то новое, сохраняя при этом свой стиль. Когда я работаю с фильмами разных жанров, то как бы заново перерождаюсь, обновляю свое мастерство", — рассказывал музыкант.
Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений Эннио Морриконе, заявил премьер страны Джузеппе Конте. "Он дал нам возможность мечтать, переживать, размышлять, написав знаменитые ноты, которые оставили неизгладимый след в истории музыки и кино", — написал Конте в Twitter.
Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений Эннио Морриконе, заявил премьер страны Джузеппе Конте. "Он дал нам возможность мечтать, переживать, размышлять, написав знаменитые ноты, которые оставили неизгладимый след в истории музыки и кино", — написал Конте в Twitter.
Композитор оставил некролог о себе, объявил его адвокат и друг семьи. "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", — говорится в тексте.
Эннио Морриконе вырос в семье джазового трубача Марио Морриконе. Когда мальчику исполнилось девять, он поступил в консерваторию в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет и получил дипломы по классам трубы, оркестра и композиции.
Киномузыку Морриконе начал писать в 1960-е, когда ему было уже за 30. Первый успех композитору принесли спагетти-вестерны — жанр, с которым прочно ассоциируется его имя. Широкая известность пришла к музыканту после работы над картинами его бывшего одноклассника Серджо Леоне.
Морриконе сотрудничал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами: Пьером Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто и многими другими, а когда прославился в Европе, его пригласили в Голливуд.
В США он писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы, Майк Николс, Барри Терренса Малика, Квентина Тарантино и других.
За свою карьеру Эннио Морриконе создал саундтреки более чем к 500 кинокартинам.
Композитора шесть раз номинировали на "Оскар". В 2007 году получил премию за его вклад в музыкальное киносопровождение, а в 2016 году — за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".
Морриконе несколько раз снимался в фильмах, к которым писал музыку. Все началось с того, что он по просьбе Джузеппе Торнаторе появился в одном фильмов — дирижировал оркестром.
На фото: Джузеппе Торнаторе и Эннио Морриконе.
"Но я просто выполнял свою работу, никакого особого пиетета перед камерой у меня не было", — говорил Морриконе.
Помимо музыки к кинофильмам, Морриконе работал и в академических жанрах, но эта грань его творчества не так хорошо известна.
"Все очень просто: за музыку к кино платят, а за музыку для души — нет", — объяснял композитор.
Морриконе предпочитал дирижировать собственной киномузыкой сам. "Просто я не хочу, чтобы моя музыка к фильмам слишком тиражировалась и пропагандировалась. Я как автор предпочитаю играть сам, тем самым контролируя ее", — говорил он..
Композитор любил пробовать себя в разных жанрах и пытался открыть их с неожиданной стороны.
"Для меня всегда было очень важно работать в разных жанрах, будь то фильм о любви, о полицейских, вестерн или приключения. Я всегда пытался открыть для себя и привнести что-то новое, сохраняя при этом свой стиль. Когда я работаю с фильмами разных жанров, то как бы заново перерождаюсь, обновляю свое мастерство", — рассказывал музыкант.
Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений Эннио Морриконе, заявил премьер страны Джузеппе Конте. "Он дал нам возможность мечтать, переживать, размышлять, написав знаменитые ноты, которые оставили неизгладимый след в истории музыки и кино", — написал Конте в Twitter.