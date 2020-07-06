https://ria.ru/20200706/1573942274.html
Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии достигло 41
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 41, передает телеканал NHK. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:49
2020-07-06T11:49
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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япония, в мире
ТОКИО, 6 июл - РИА Новости.
Число погибших на юго-западе Японии
из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 41, передает телеканал NHK
.
По данным на 17.00 понедельника (11.00 мск), медики подтвердили гибель 41 человека. Обновленных данных о числе пропавших без вести пока не поступало.
Главное метеорологическое агентство объявило наивысший уровень опасности по пятибалльной шкале для трех префектур на юго-западе Японии в связи с ливневыми дождями и вызванными ими наводнениями. В эфире телеканалов дикторы призывают людей немедленно эвакуироваться в ближайший пункт временного размещения, а если это невозможно, подняться на верхние этажи зданий или крыши.
По словам представителей метеорологического агентства страны, в районах бедствия наблюдаются "небывалые по мощности ливни". В некоторых районах на юго-западе Японии выпало до 800 миллиметров осадков.
Из-за разлива рек десятки населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Зона подтоплений составляет уже более тысячи гектар. Сотни тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.
В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, направлены 10 тысяч военных сил самообороны. В результате паводков более десяти тысяч жилых домов оказались без связи и электроэнергии, что затрудняет установление масштабов бедствия. Как минимум в 11 местах произошли оползни.