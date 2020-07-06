Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии достигло 41

Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии

Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии

ТОКИО, 6 июл - РИА Новости. Число погибших на юго-западе Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 41, передает телеканал NHK

По данным на 17.00 понедельника (11.00 мск), медики подтвердили гибель 41 человека. Обновленных данных о числе пропавших без вести пока не поступало.

Главное метеорологическое агентство объявило наивысший уровень опасности по пятибалльной шкале для трех префектур на юго-западе Японии в связи с ливневыми дождями и вызванными ими наводнениями. В эфире телеканалов дикторы призывают людей немедленно эвакуироваться в ближайший пункт временного размещения, а если это невозможно, подняться на верхние этажи зданий или крыши.

По словам представителей метеорологического агентства страны, в районах бедствия наблюдаются "небывалые по мощности ливни". В некоторых районах на юго-западе Японии выпало до 800 миллиметров осадков.

Из-за разлива рек десятки населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Зона подтоплений составляет уже более тысячи гектар. Сотни тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.