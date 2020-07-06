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Число жертв урагана в палаточном лагере в Красноярском крае достигло двух
Количество жертв урагана в палаточном лагере в Красноярском крае, где на палатки туристов повалило деревья, увеличилось до двух, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:47
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
дзержинский район
происшествия
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353
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, дзержинский район, происшествия

Число жертв урагана в палаточном лагере в Красноярском крае достигло двух

11:47 06.07.2020
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© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкРазрушенный палаточный лагерь на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе Красноярского края
Разрушенный палаточный лагерь на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе Красноярского края
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Разрушенный палаточный лагерь на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Количество жертв урагана в палаточном лагере в Красноярском крае, где на палатки туристов повалило деревья, увеличилось до двух, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По предварительной версии следствия, в ночь с 4 на 5 июля над территорией в районе озера Маслеево прошел сильный ветер, в результате чего дерево упало на палатку, в которой находилась женщина и ее 13-летняя дочь. Девочка не пострадала и смогла самостоятельно выбраться из-под упавшего дерева. Находящиеся на месте другие туристы распилили дерево и достали из-под него тело женщины. Ранее сообщалось, что ветер повалил более 10 деревьев. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих. Сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших, среди них подросток.
"Пятого июля 2020 года в следственные органы поступило сообщение о гибели 33-летней жительницы города Иланский, проживавшей в палатке на территории базы отдыха в районе озера Маслеево в Дзержинском районе и проживавшей в палатке, еще один 58-летний мужчина скончался позднее в больнице", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица причастные к его совершению, расследование уголовного дела продолжается.
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