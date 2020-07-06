Число жертв урагана в палаточном лагере в Красноярском крае достигло двух

По предварительной версии следствия, в ночь с 4 на 5 июля над территорией в районе озера Маслеево прошел сильный ветер, в результате чего дерево упало на палатку, в которой находилась женщина и ее 13-летняя дочь. Девочка не пострадала и смогла самостоятельно выбраться из-под упавшего дерева. Находящиеся на месте другие туристы распилили дерево и достали из-под него тело женщины. Ранее сообщалось, что ветер повалил более 10 деревьев. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих. Сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших, среди них подросток.