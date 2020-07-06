В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Число случаев Число случаев коронавируса Нижегородской области превысило 18,8 тысячи, выписаны из больниц более 12,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По данным на 6 июля, в регионе подтверждено еще 212 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших – 18 826 человек. При этом около 4,6 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 234 человека находятся в обсерваторах", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Нижегородской области скончались 268 пациентов с коронавирусом.

"Около 65,6% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, уже здоровы. Всего выздоровевших - 12 360 человек", - отмечается в сообщении.

По данным на 6 июля, в Нижегородской области 428 221 человек сдал тесты на коронавирус, из них за последние сутки - 5 349 человек.