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В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса
Число случаев коронавируса в Нижегородской области превысило 18,8 тысячи, выписаны из больниц более 12,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:45
2020-07-06T11:45
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл - РИА Новости.
Число случаев коронавируса
в Нижегородской области
превысило 18,8 тысячи, выписаны из больниц более 12,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 6 июля, в регионе подтверждено еще 212 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших – 18 826 человек. При этом около 4,6 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 234 человека находятся в обсерваторах", - говорится в сообщении.
С начала пандемии в Нижегородской области скончались 268 пациентов с коронавирусом.
"Около 65,6% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, уже здоровы. Всего выздоровевших - 12 360 человек", - отмечается в сообщении.
По данным на 6 июля, в Нижегородской области 428 221 человек сдал тесты на коронавирус, из них за последние сутки - 5 349 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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