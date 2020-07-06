США пытаются подорвать мир в Южно-Китайском море, заявили в МИД Китая

Ранее Тихоокеанское командование ВС США сообщило, что авианосцы США "Нимиц" и " Рональд Рейган ", а также сопровождающие их корабли провели учения в Южно-Китайском море. Также в учениях принимал участие стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress.

"На прошлой неделе я уже отвечал на вопрос относительно проведения военных учений Китая в акватории архипелага Сиша (Парасельские острова). Я хочу еще раз подчеркнуть, что архипелаг Сиша является китайской территорией, и никаких споров по этому вопросу нет. Проведение Китаем военных учений в акватории архипелага Сиша является суверенным правом КНР, и в этом нет ничего предосудительного", - заявил дипломат.

По его словам, "заявления США по этому вопросу совершенно не учитывают и искажают факты".

"В настоящее время благодаря совместным усилиям Китая и стран АСЕАН ситуация в Южно-Китайском море в целом стабильная и развивается в лучшую сторону. В таких условиях США намеренно отправили свои военные силы в соответствующую акваторию Южно-Китайского моря для проведения крупномасштабных военных учений, это явная демонстрация силы", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Дипломат подчеркнул, что такими действиями США вновь и вновь пытаются "вбить клин в отношения региональных государств, поспособствовать милитаризации региона и подорвать мир и стабильность в районе Южно-Китайского моря".

Вьетнамом. Ранее Китай объявил о намерении провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля. Острова, находящиеся под контролем Пекина , являются спорной территорией между Китаем, Тайванем

В минувший четверг Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР. По заявлению ведомства, проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря "контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности" в этом регионе.

В последние месяцы отношения США и Китая накалены по целому ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге , ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.