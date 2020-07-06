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США пытаются подорвать мир в Южно-Китайском море, заявили в МИД Китая
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя недавние учения ВС США в Южно-Китайском море, заявил на брифинге, что Вашингтон регулярно пытается... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:45
чжао лицзянь
b-52
южно-китайское море
вооруженные силы сша
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чжао лицзянь, b-52, южно-китайское море, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, мид кнр, рональд рейган, малайзия, сша, в мире

США пытаются подорвать мир в Южно-Китайском море, заявили в МИД Китая

11:45 06.07.2020
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© Фото : Navy Petty Officer 3rd Class James VazquezАмериканский эсминец "Джон С. Маккейн" в Южно-Китайском море
Американский эсминец Джон С. Маккейн в Южно-Китайском море
© Фото : Navy Petty Officer 3rd Class James Vazquez
Американский эсминец "Джон С. Маккейн" в Южно-Китайском море. Архивное фото
ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя недавние учения ВС США в Южно-Китайском море, заявил на брифинге, что Вашингтон регулярно пытается подорвать мир и стабильность в этом регионе, а также вбить клин в отношения региональных стран.
Ранее Тихоокеанское командование ВС США сообщило, что авианосцы США "Нимиц" и "Рональд Рейган", а также сопровождающие их корабли провели учения в Южно-Китайском море. Также в учениях принимал участие стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress.
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Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море
"На прошлой неделе я уже отвечал на вопрос относительно проведения военных учений Китая в акватории архипелага Сиша (Парасельские острова). Я хочу еще раз подчеркнуть, что архипелаг Сиша является китайской территорией, и никаких споров по этому вопросу нет. Проведение Китаем военных учений в акватории архипелага Сиша является суверенным правом КНР, и в этом нет ничего предосудительного", - заявил дипломат.
По его словам, "заявления США по этому вопросу совершенно не учитывают и искажают факты".
"В настоящее время благодаря совместным усилиям Китая и стран АСЕАН ситуация в Южно-Китайском море в целом стабильная и развивается в лучшую сторону. В таких условиях США намеренно отправили свои военные силы в соответствующую акваторию Южно-Китайского моря для проведения крупномасштабных военных учений, это явная демонстрация силы", - подчеркнул Чжао Лицзянь.
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Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
Дипломат подчеркнул, что такими действиями США вновь и вновь пытаются "вбить клин в отношения региональных государств, поспособствовать милитаризации региона и подорвать мир и стабильность в районе Южно-Китайского моря".
Ранее Китай объявил о намерении провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля. Острова, находящиеся под контролем Пекина, являются спорной территорией между Китаем, Тайванем и Вьетнамом.
В минувший четверг Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР. По заявлению ведомства, проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря "контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности" в этом регионе.
В последние месяцы отношения США и Китая накалены по целому ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море
22 ноября 2019, 12:39
Китай сделал представление США после прохода кораблей в Южно-Китайском море
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Чжао ЛицзяньB-52Южно-Китайское мореВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАМИД КНРРональд РейганМалайзияСШАВ мире
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