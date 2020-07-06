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Умер художник Сергей Заграевский
Художник, член Российской академии художеств Сергей Заграевский умер на 56-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Профессионального союза художников... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:04
2020-07-06T18:06
новости культуры
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РИА Новости
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новости культуры
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Художник, член Российской академии художеств Сергей Заграевский умер на 56-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Профессионального союза художников России.
Там уточнили, что смерть наступила внезапно, художник скончался в кругу семьи.
Дату и место прощания назовут позже.
Заграевский родился в 1964 году, начал заниматься живописью с раннего детства. Провел десятки персональных выставок, участвовал в нескольких групповых экспозициях, его работы находятся во множестве музеев и частных коллекций в России и за рубежом.
Заграевский стал учредителем и главным редактором справочника "Единый художественный рейтинг", был академиком Российской академии художеств, заслуженным работником культуры, награжден Почетной грамотой президента.