Митрополит прокомментировал скандал вокруг лишенного сана клирика Сергия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил лишенному сана Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил лишенному сана схимонаху Сергию (Романову) открытое письмо, в котором сравнил клирика с модным блогером из-за публикаций скандальных видеороликов, а его проповеди назвал дурно прочитанными чужими мыслями.

"Вы избрали странный для монаха способ общения — выкладывание в интернет видеороликов, словно вы не схимник, а модный блогер. И это при том, что немногим ранее вы обличали интернет как духовно вредную территорию и у вас даже был бес знакомый по имени Интернет. Сейчас же вы ушли из реального церковного личного общения в еще совсем недавно критикуемое вами виртуальное пространство", — говорится в письме , опубликованном на сайте епархии.

Как подчеркнул митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, в своей рождественской проповеди клирик обманул прихожан, зачитав в качестве подлинного документа подложное завещание Сталина, не вспомнив ни одного мученика, погибшего во время его репрессий. Исторические неточности и искажение фактов зачастую, согласно письму, присутствовали в речах Сергия из-за его недостаточной образованности.

"Вы могли бы стать достойным собеседником в том случае, если бы получили хоть какое-то духовное образование. Но вас исключили со второго курса Московской духовной семинарии за неактивность в учебе", — написал архиерей.

Из-за отсутствия, по мнению митрополита, у схимонаха способностей к интеллектуальной деятельности он назвал проповеди Сергия "дурно прочитанными чужими и избитыми мыслями", которые сам он не до конца понимает. Именно в связи с этим, считает митрополит, клирик отказался лично присутствовать на церковном суде, потому что, не имея заранее написанных ответов, он не смог бы отвечать по теме произнесенных проповедей.

Митрополит также подчеркнул, что даже его указ о запрете проповедовать не смог остановить отца Сергия "в совершенно не монашеском стремлении к популярности в интернете".

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении, позже церковный суд лишил его сана.