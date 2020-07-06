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Религия и мировоззрение
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Митрополит прокомментировал скандал вокруг лишенного сана клирика Сергия
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил лишенному сана схимонаху Сергию (Романову) открытое письмо, в котором сравнил клирика с модным... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:52
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
свердловская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, свердловская область, общество

Митрополит прокомментировал скандал вокруг лишенного сана клирика Сергия

11:40 06.07.2020 (обновлено: 12:52 06.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил лишенному сана схимонаху Сергию (Романову) открытое письмо, в котором сравнил клирика с модным блогером из-за публикаций скандальных видеороликов, а его проповеди назвал дурно прочитанными чужими мыслями.
"Вы избрали странный для монаха способ общения — выкладывание в интернет видеороликов, словно вы не схимник, а модный блогер. И это при том, что немногим ранее вы обличали интернет как духовно вредную территорию и у вас даже был бес знакомый по имени Интернет. Сейчас же вы ушли из реального церковного личного общения в еще совсем недавно критикуемое вами виртуальное пространство", — говорится в письме, опубликованном на сайте епархии.
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Как подчеркнул митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, в своей рождественской проповеди клирик обманул прихожан, зачитав в качестве подлинного документа подложное завещание Сталина, не вспомнив ни одного мученика, погибшего во время его репрессий. Исторические неточности и искажение фактов зачастую, согласно письму, присутствовали в речах Сергия из-за его недостаточной образованности.
"Вы могли бы стать достойным собеседником в том случае, если бы получили хоть какое-то духовное образование. Но вас исключили со второго курса Московской духовной семинарии за неактивность в учебе", — написал архиерей.
Из-за отсутствия, по мнению митрополита, у схимонаха способностей к интеллектуальной деятельности он назвал проповеди Сергия "дурно прочитанными чужими и избитыми мыслями", которые сам он не до конца понимает. Именно в связи с этим, считает митрополит, клирик отказался лично присутствовать на церковном суде, потому что, не имея заранее написанных ответов, он не смог бы отвечать по теме произнесенных проповедей.
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Митрополит также подчеркнул, что даже его указ о запрете проповедовать не смог остановить отца Сергия "в совершенно не монашеском стремлении к популярности в интернете".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении, позже церковный суд лишил его сана.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеСвердловская областьОбщество
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