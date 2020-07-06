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Каждая пятая немецкая компания боится банкротства, показал опрос
Каждая пятая компания ФРГ опасается банкротства из-за пандемии COVID-19, сообщил со ссылкой на собственное исследование экономический институт IFO. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:54
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
германия, в мире

Каждая пятая немецкая компания боится банкротства, показал опрос

11:40 06.07.2020 (обновлено: 11:54 06.07.2020)
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Каждая пятая компания ФРГ опасается банкротства из-за пандемии COVID-19, сообщил со ссылкой на собственное исследование экономический институт IFO.
Согласно исследованию, 21% компаний заявили в июне, что ограничения, введенные в связи с пандемией, "угрожают их существованию", сообщила пресс-служба института. В этой связи в ближайшие месяцы "может возникнуть волна банкротств", - сообщили в IFO.
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Данные настроения превалируют в сфере услуг, 27% компаний этой отрасли разделяют озабоченности в связи с пандемией. В торговле о возможной угрозе существованию заявили 18% фирм, в промышленности - 17%, в строительстве - только 2% компаний.
В группе риска оказались туристические бюро и операторы (85% обеспокоены угрозой банкротства), отельеры (76%), рестораны (67%). Кроме того, 55% артистов, музыкантов и художников, а также 50% круизных компаний и 48% фирм, связанных с кинопроизводством, выражают опасения за свое существование в связи с пандемией.
В промышленности давление ощущают прежде всего металлопроизводители (53%), в торговле - компании в сфере розничной продажи (21%), сообщили в IFO.
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