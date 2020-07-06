https://ria.ru/20200706/1573941636.html
Организаторы ЕГЭ в Башкирии заразились коронавирусом
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что несколько организаторов Единого государственного экзамена в регионе заболели коронавирусом. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:40
2020-07-06T11:40
коронавирус в россии
радий хабиров
единый государственный экзамен (егэ)
республика башкортостан
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республика башкортостан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, радий хабиров, единый государственный экзамен (егэ), республика башкортостан
УФА, 6 июл – РИА Новости.
Глава Башкирии Радий Хабиров
заявил, что несколько организаторов Единого государственного экзамена в регионе заболели коронавирусом.
"Почти 10 тысяч детей сегодня приходят в школу на сдачу ЕГЭ, у нас уже говорят, что заболевшие учителя есть, вернее, два–три организатора экзаменов. То есть, все это рядом ходит, и надо очень сильно поберечься. У нас и в администрации главы довольно большое количество заболевших, здесь, в правительстве. Вы поймите, что это рядом с нами ходит, и поберечь нужно друг друга и наших жителей", - сказал Хабиров на совещании правительства Башкирии.
Он сообщил, что власти не готовы открывать детские лагеря до стабилизации ситуации с распространением инфекции.
По данным минздрава региона, в Башкирии на 6 июля зафиксировано 5638 случаев заражения коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.