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Организаторы ЕГЭ в Башкирии заразились коронавирусом
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что несколько организаторов Единого государственного экзамена в регионе заболели коронавирусом. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:40
коронавирус в россии
радий хабиров
единый государственный экзамен (егэ)
республика башкортостан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, радий хабиров, единый государственный экзамен (егэ), республика башкортостан

Организаторы ЕГЭ в Башкирии заразились коронавирусом

11:40 06.07.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
УФА, 6 июл – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что несколько организаторов Единого государственного экзамена в регионе заболели коронавирусом.
"Почти 10 тысяч детей сегодня приходят в школу на сдачу ЕГЭ, у нас уже говорят, что заболевшие учителя есть, вернее, два–три организатора экзаменов. То есть, все это рядом ходит, и надо очень сильно поберечься. У нас и в администрации главы довольно большое количество заболевших, здесь, в правительстве. Вы поймите, что это рядом с нами ходит, и поберечь нужно друг друга и наших жителей", - сказал Хабиров на совещании правительства Башкирии.
Он сообщил, что власти не готовы открывать детские лагеря до стабилизации ситуации с распространением инфекции.
По данным минздрава региона, в Башкирии на 6 июля зафиксировано 5638 случаев заражения коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииРадий ХабировЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Республика Башкортостан
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