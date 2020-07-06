Организаторы ЕГЭ в Башкирии заразились коронавирусом

"Почти 10 тысяч детей сегодня приходят в школу на сдачу ЕГЭ, у нас уже говорят, что заболевшие учителя есть, вернее, два–три организатора экзаменов. То есть, все это рядом ходит, и надо очень сильно поберечься. У нас и в администрации главы довольно большое количество заболевших, здесь, в правительстве. Вы поймите, что это рядом с нами ходит, и поберечь нужно друг друга и наших жителей", - сказал Хабиров на совещании правительства Башкирии.