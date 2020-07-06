Полиция ДНР задержала уроженца Донецка за причастность к серии подрывов

"Фигурант организовал слежку за сотрудниками правоохранительных органов республики и планировал их убийство… Злоумышленник решил заложить взрывное устройство под автомобиль, который, по его мнению, принадлежит сотруднику полиции. Через несколько дней он был задержан", - отметили в МВД.