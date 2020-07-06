Полиция ДНР задержала уроженца Донецка за причастность к серии подрывов

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики задержало уроженца Донецка по подозрению в причастности к серии подрывов на территории ДНР, а также попытке убийства полицейского, сообщила пресс-служба ведомства.
"Сотрудники полиции задержали 29-летнего уроженца Донецка, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений на территории ДНР", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что первый раз подозреваемый был задержан несколько лет назад по подозрению в подрыве торговых киосков и ЛЭП. В рамках обмена пленными он был передан Киеву, но "решил вернуться в ДНР, чтобы отомстить". По информации правоохранителей, он подорвал опору железнодорожного моста в Донецке, причастен к повреждению имущества оператора сотовой связи "Феникс" и ЛЭП.
"Фигурант организовал слежку за сотрудниками правоохранительных органов республики и планировал их убийство… Злоумышленник решил заложить взрывное устройство под автомобиль, который, по его мнению, принадлежит сотруднику полиции. Через несколько дней он был задержан", - отметили в МВД.
По информации полиции, у подозреваемого изъяты вещественные доказательства, "подтверждающие его причастность к совершению преступлений".
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