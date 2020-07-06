Дима Билан оказывается втянутым в любовный треугольник в клипе "Химия"

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Певец Дима Билан опубликовал на YouTube клип на трек "Химия", в записи которого приняли участие блогеры и тиктокеры.

"Уникальная концепция, которую мы реализовали вместе с ребятами из "Xo team". Так в мире еще никто не делал, – написал Билан в инстаграме. – Экран поделен на три части, и в каждом кадре происходит действие.

Герой Билана не может найти общий язык со своей девушкой в исполнении актрисы Марины Ермошкиной. Ссоры приводят к тому, что он влюбляется в другую (блогер Аня Покровская).

Видео сняла режиссер Элиза Мартиросян.

После выхода этого ролика Дима Билан запустил в тиктоке челлендж. Он призвал всех желающий повторить танец под трек "Химия" и выложить видео, отметив на нем исполнителя.

"Замечу каждого. И уже придумываю призы для вас", – сообщил музыкант.