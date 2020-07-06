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https://ria.ru/20200706/1573941446.html
Дима Билан оказывается втянутым в любовный треугольник в клипе "Химия"
Певец Дима Билан опубликовал на YouTube клип на трек "Химия", в записи которого приняли участие блогеры и тиктокеры. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:10
ирина дубцова
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новости культуры
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дима билан (виктор белан)
культура
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина дубцова, музыка, новости культуры, youtube, дима билан (виктор белан)

Дима Билан оказывается втянутым в любовный треугольник в клипе "Химия"

14:10 06.07.2020
961
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Певец Дима Билан опубликовал на YouTube клип на трек "Химия", в записи которого приняли участие блогеры и тиктокеры.

"Уникальная концепция, которую мы реализовали вместе с ребятами из "Xo team". Так в мире еще никто не делал, – написал Билан в инстаграме. – Экран поделен на три части, и в каждом кадре происходит действие.

Герой Билана не может найти общий язык со своей девушкой в исполнении актрисы Марины Ермошкиной. Ссоры приводят к тому, что он влюбляется в другую (блогер Аня Покровская).
Видео сняла режиссер Элиза Мартиросян.
После выхода этого ролика Дима Билан запустил в тиктоке челлендж. Он призвал всех желающий повторить танец под трек "Химия" и выложить видео, отметив на нем исполнителя.
"Замечу каждого. И уже придумываю призы для вас", – сообщил музыкант.
Песня "Химия", написанная Ириной Дубцовой, была представлена в апреле этого года. В ней Дима Билан рассказывает о девушке, которая для него многое значит. Ради нее он готов практически на все: измениться и даже пожертвовать карьерой.
Скриншот видео Intelligency August
13 июня, 01:19Культура
У группы Intelligency вышел клип August с блогерами и тиктокерами
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КультураИрина ДубцоваМузыкаНовости культурыYouTubeДима Билан (Виктор Белан)
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