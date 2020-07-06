СМИ назвали расходы Германии на размещение армии США за десять лет

Таким образом, по информации издания, указанные властями Германии расходы в 100 миллионов евро в год несколько преуменьшены и "являются только частью реальных расходов".

Вместе с тем, пишет Spiegel, США "платят в разы больше за развертывание войск, чем то, что тратит Германия", а военные базы США в ФРГ "являются центральным экономическим фактором во многих регионах". Только в 2020 году в США на эти цели было выделено 7 триллионов 234 миллиарда евро, когда как Германия выделила на данные оборонные статьи расходов 132,4 миллиарда евро.