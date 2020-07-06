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СМИ назвали расходы Германии на размещение армии США за десять лет
Германия заплатила почти 1 миллиард евро за размещение армии США в последние 10 лет, сообщил еженедельник Spiegel. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:37
минфин фрг
дональд трамп
германия
сша
безопасность
в мире
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1
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152399/43/1523994334_0:217:2400:1567_1400x0_80_0_0_adb26f4f6becf0aabd392a2658547aef.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минфин фрг, дональд трамп, германия, сша, безопасность, в мире

СМИ назвали расходы Германии на размещение армии США за десять лет

11:37 06.07.2020
10144
© AP Photo / Michael ProbstАмериканские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Германия заплатила почти 1 миллиард евро за размещение армии США в последние 10 лет, сообщил еженедельник Spiegel.
Таким образом, по информации издания, указанные властями Германии расходы в 100 миллионов евро в год несколько преуменьшены и "являются только частью реальных расходов".
По данным Spiegel, как следует из ответа минфина ФРГ на запрос депутата бундестага от фракции Левые Бригитты Фрайхольд, за указанный период 648,5 миллиона евро пошли на гранты на строительные работы, 333,9 миллиона - на так называемые оборонные расходы. К ним, в частности, относятся выплаты помощи бывшим работникам вооруженных сил США, возмещение ущерба, нанесенного американскими солдатами, и возмещение американских инвестиций в бывших местах дислокации.
Вместе с тем, пишет Spiegel, США "платят в разы больше за развертывание войск, чем то, что тратит Германия", а военные базы США в ФРГ "являются центральным экономическим фактором во многих регионах". Только в 2020 году в США на эти цели было выделено 7 триллионов 234 миллиарда евро, когда как Германия выделила на данные оборонные статьи расходов 132,4 миллиарда евро.
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Минфин ФРГДональд ТрампГерманияСШАБезопасностьВ мире
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