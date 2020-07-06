СМИ назвали расходы Германии на размещение армии США за десять лет

Таким образом, по информации издания, указанные властями Германии расходы в 100 миллионов евро в год несколько преуменьшены и "являются только частью реальных расходов".
По данным Spiegel, как следует из ответа минфина ФРГ на запрос депутата бундестага от фракции Левые Бригитты Фрайхольд, за указанный период 648,5 миллиона евро пошли на гранты на строительные работы, 333,9 миллиона - на так называемые оборонные расходы. К ним, в частности, относятся выплаты помощи бывшим работникам вооруженных сил США, возмещение ущерба, нанесенного американскими солдатами, и возмещение американских инвестиций в бывших местах дислокации.
Вместе с тем, пишет Spiegel, США "платят в разы больше за развертывание войск, чем то, что тратит Германия", а военные базы США в ФРГ "являются центральным экономическим фактором во многих регионах". Только в 2020 году в США на эти цели было выделено 7 триллионов 234 миллиарда евро, когда как Германия выделила на данные оборонные статьи расходов 132,4 миллиарда евро.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").