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СК начал проверку после заявления об изнасиловании фотомодели в Москве
Следователи начали проверку по заявлению девушки об изнасиловании в квартире в центре Москвы, сообщила в понедельник старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:36
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК начал проверку после заявления об изнасиловании фотомодели в Москве

11:36 06.07.2020
1740
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку по заявлению девушки об изнасиловании в квартире в центре Москвы, сообщила в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фотомодель Дарья Фисун обратилась в полицию Пресненского района Москвы с заявлением об изнасиловании. По данным источника, девушка сама пришла к мужчине домой ночью, правоохранители проверяют информацию.
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"Главным следственным управлением СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка по заявлению девушки о ее изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в квартире жилого дома в центре Москвы", - заявила Иванова.
Она добавила, что девушка опрошена, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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