"Росатом" ожидает получить лицензию на АЭС "Пакш-2" в 2021 году

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. " Росатом " рассчитывает осенью 2021 года получить лицензию на строительство двух новых энергоблоков венгерской АЭС "Пакш", сообщил старший вице-президент входящей в госкорпорацию "Инжиниринговой компании " АСЭ " — директор проекта по сооружению АЭС "Пакш-2" Александр Хазин.

Компания Paks II (заказчик строительства в Венгрии с участием России АЭС "Пакш-2") 30 июня подала в управление по атомной энергии Венгрии заявку на получение лицензии на сооружение новых атомных энергоблоков. Сообщалось, что процедура рассмотрения заявки атомным регулятором Венгрии начнется 1 июля и может занять год с продлением еще на три месяца в случае необходимости.

"Регулятор опытный, к тому же его консультируют европейские партнеры, которые задают разработчикам каверзные вопросы. Мы в начале большого пути. Но полагаем, что осенью 2021 года лицензия будет получена", - сказал Хазин, которого цитирует официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".

Поданная заявка содержит, в частности, анализ безопасности будущих энергоблоков. Пакет включает ранее полученные лицензии, в том числе экологическую. Ранее сообщалось, что для рассмотрения лицензионной документации венгерский атомный регулятор будет привлекать международных экспертов по линии МАГАТЭ . Согласно решению Европейской комиссии, через три месяца после подачи заявки на строительную лицензию венгерский заказчик Paks II может обратиться к регулятору с просьбой получения разрешения на проведение земляных работ на площадке.

Параллельно российский генподрядчик готовит рабочую документацию и разворачивает строительно-монтажную базу, отмечает "Страна Росатом". "Планируется, что в 2021 году на площадке приступят к земляным работам и укреплению грунта под основными сооружениями", - пишет издание.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.