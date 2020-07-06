"Росатом" ожидает получить лицензию на АЭС "Пакш-2" в 2021 году

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Росатом" рассчитывает осенью 2021 года получить лицензию на строительство двух новых энергоблоков венгерской АЭС "Пакш", сообщил старший вице-президент входящей в госкорпорацию "Инжиниринговой компании "АСЭ" — директор проекта по сооружению АЭС "Пакш-2" Александр Хазин.
Компания Paks II (заказчик строительства в Венгрии с участием России АЭС "Пакш-2") 30 июня подала в управление по атомной энергии Венгрии заявку на получение лицензии на сооружение новых атомных энергоблоков. Сообщалось, что процедура рассмотрения заявки атомным регулятором Венгрии начнется 1 июля и может занять год с продлением еще на три месяца в случае необходимости.
"Регулятор опытный, к тому же его консультируют европейские партнеры, которые задают разработчикам каверзные вопросы. Мы в начале большого пути. Но полагаем, что осенью 2021 года лицензия будет получена", - сказал Хазин, которого цитирует официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".
Поданная заявка содержит, в частности, анализ безопасности будущих энергоблоков. Пакет включает ранее полученные лицензии, в том числе экологическую. Ранее сообщалось, что для рассмотрения лицензионной документации венгерский атомный регулятор будет привлекать международных экспертов по линии МАГАТЭ. Согласно решению Европейской комиссии, через три месяца после подачи заявки на строительную лицензию венгерский заказчик Paks II может обратиться к регулятору с просьбой получения разрешения на проведение земляных работ на площадке.
Параллельно российский генподрядчик готовит рабочую документацию и разворачивает строительно-монтажную базу, отмечает "Страна Росатом". "Планируется, что в 2021 году на площадке приступят к земляным работам и укреплению грунта под основными сооружениями", - пишет издание.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".