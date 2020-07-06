https://ria.ru/20200706/1573941225.html
Сенатор о заявлении командующего ВМС Украины: сильные слабых не обижают
Украинским властям следует прекратить воинственную риторику в отношении братского государства, заявила РИА Новости сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:34
2020-07-06T11:34
ольга ковитиди
военно-морские силы украины
республика крым
украина
в мире
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республика крым
украина
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156099/51/1560995125_0:75:3104:1821_1400x0_80_0_0_cb1c743ab6e725b6f4c752caa75b1933.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ковитиди, военно-морские силы украины, республика крым, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости.
Украинским властям следует прекратить воинственную риторику в отношении братского государства, заявила РИА Новости сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди
, комментируя слова командующего ВМС Украины
о подготовке к боевым действия против России.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России. По словам командующего, его страна потеряет много военных и гражданского населения. Кроме того, он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который, по словам Неижпапы, может с материковой Украины достать до Севастополя
. Также Неижпапа заявил, что Украина
намерена "вернуть" Крым.
"Как мы видим, международное соседство у нас достаточно беспокойное. Подобного рода заявления можно было бы считать бредом психически больного человека, если бы они не были высказаны командующим флотом украинским контр-адмиралом. Мы призываем Украину заняться проблемами своего народа и прекратить воинственную риторику в отношении братского государства. Мы не хотим ни с кем воевать и не будем поддаваться на провокации, у нас в России так заведено, что сильные слабых не обижают", - сказала Ковитиди.
По ее словам, в народе Военно-морской флот Украины называют москитным, по своему количеству и ударной мощи он не представляет никакой угрозы для России.
"Непонятно, зачем украинским властям, вместо восстановления своей экономики и улучшения условий жизни рядовых украинцев, акцентировать внимание на заведомо проигрышную иллюзию борьбы с братской Россией", - подчеркнула сенатор.