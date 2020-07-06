Сенатор о заявлении командующего ВМС Украины: сильные слабых не обижают

"Как мы видим, международное соседство у нас достаточно беспокойное. Подобного рода заявления можно было бы считать бредом психически больного человека, если бы они не были высказаны командующим флотом украинским контр-адмиралом. Мы призываем Украину заняться проблемами своего народа и прекратить воинственную риторику в отношении братского государства. Мы не хотим ни с кем воевать и не будем поддаваться на провокации, у нас в России так заведено, что сильные слабых не обижают", - сказала Ковитиди.