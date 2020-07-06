В КБР умерли три пациента с коронавирусом

"За сутки скончались три человека – женщина 1960 года рождения, жительница селения Дугулубгей, а также двое мужчин – житель селения Баксаненок 1958 года рождения и житель селения Яникой 1959 года рождения", - говорится в сообщении.

По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 46 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5297. Выздоровели за сутки 60 человек, всего выздоровевших в регионе - 4121. В госпиталях находятся 1096 человек, из которых 54 – в реанимациях.