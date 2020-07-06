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В КБР умерли три пациента с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 60, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:30
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В КБР умерли три пациента с коронавирусом

11:30 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 июл - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 60, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 57 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончались три человека – женщина 1960 года рождения, жительница селения Дугулубгей, а также двое мужчин – житель селения Баксаненок 1958 года рождения и житель селения Яникой 1959 года рождения", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 46 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5297. Выздоровели за сутки 60 человек, всего выздоровевших в регионе - 4121. В госпиталях находятся 1096 человек, из которых 54 – в реанимациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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