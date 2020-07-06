В России до конца года создадут около 100 тысяч мест в детсадах

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. До конца 2020 года в России планируется дополнительно создать около 100 тысяч мест в детских садах, сообщил глава правительства РФ До конца 2020 года в России планируется дополнительно создать около 100 тысяч мест в детских садах, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин

"Сегодня более 7,5 миллиона дошкольников посещают ясли и детские сады. До конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Родителям, которые хотят устроить детей в детсады, важно в ежедневном режиме узнавать о наличии мест, в том числе через сайт госуслуг, подчеркнул глава кабмина.

"Еще совсем недавно устроить ребенка в детский садик было большой проблемой. Родителям приходилось вставать в очередь сразу, как только ребенок родился, но даже это не гарантировало ему место", - указал премьер, добавив, что и соответствующее заявление раньше можно было подать только при личном посещении.