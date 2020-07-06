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В России до конца года создадут около 100 тысяч мест в детсадах
До конца 2020 года в России планируется дополнительно создать около 100 тысяч мест в детских садах, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:28
2020-07-06T11:28
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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михаил мишустин, общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
До конца 2020 года в России планируется дополнительно создать около 100 тысяч мест в детских садах, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин
.
"Сегодня более 7,5 миллиона дошкольников посещают ясли и детские сады. До конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Родителям, которые хотят устроить детей в детсады, важно в ежедневном режиме узнавать о наличии мест, в том числе через сайт госуслуг, подчеркнул глава кабмина.
"Еще совсем недавно устроить ребенка в детский садик было большой проблемой. Родителям приходилось вставать в очередь сразу, как только ребенок родился, но даже это не гарантировало ему место", - указал премьер, добавив, что и соответствующее заявление раньше можно было подать только при личном посещении.
"Для того, чтобы информация о таких местах была максимально полной, оперативной и достоверной, правительство закрепило правовой статус федеральной информационной системы доступности дошкольного образования. Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест", - пояснил Мишустин.