Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573940642.html
В России до конца года создадут около 100 тысяч мест в детсадах
До конца 2020 года в России планируется дополнительно создать около 100 тысяч мест в детских садах, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:28
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155724/97/1557249740_0:113:1500:957_1400x0_80_0_0_3dcca2d2ef697e92719af9aa664bc19c.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200528/1572098528.html
https://ria.ru/20200127/1563924386.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155724/97/1557249740_0:113:1500:957_1400x0_80_0_0_3dcca2d2ef697e92719af9aa664bc19c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155724/97/1557249740_79:0:1412:1000_1400x0_80_0_0_046a412502ca97aacaae9b3a2df7d381.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155724/97/1557249740_386:0:1386:1000_1400x0_80_0_0_8dba8c9de37001bdaa7ae4c44096bb6f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, общество

В России до конца года создадут около 100 тысяч мест в детсадах

11:28 06.07.2020
199
© Фото : пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской республики Детсад
Детсад
© Фото : пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской республики
Детсад. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. До конца 2020 года в России планируется дополнительно создать около 100 тысяч мест в детских садах, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня более 7,5 миллиона дошкольников посещают ясли и детские сады. До конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Детсад с яслями на 120 места открылся в Хабезском районе КЧР
28 мая, 10:03
Детсады для безработных россиян могут сделать бесплатными
Родителям, которые хотят устроить детей в детсады, важно в ежедневном режиме узнавать о наличии мест, в том числе через сайт госуслуг, подчеркнул глава кабмина.
"Еще совсем недавно устроить ребенка в детский садик было большой проблемой. Родителям приходилось вставать в очередь сразу, как только ребенок родился, но даже это не гарантировало ему место", - указал премьер, добавив, что и соответствующее заявление раньше можно было подать только при личном посещении.
"Для того, чтобы информация о таких местах была максимально полной, оперативной и достоверной, правительство закрепило правовой статус федеральной информационной системы доступности дошкольного образования. Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест", - пояснил Мишустин.
Новый детский сад открылся в Красноярске 10
27 января, 14:31
Путин поручил создать не менее 255 тысяч мест в детсадах в 2021 году
100000
Обсудить 0
Михаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
В Рособрнадзоре рассказали, как проходит ЕГЭ по русскому языку
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о 36 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Певица София Ротару на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна-2019
Конкурс "Новая волна" в Казани отменили из-за коронавируса
Машина скорой помощи
В КБР умерли три пациента с коронавирусом
Тула
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 129
Врач скорой помощи
В Якутии рассказали о новых случаях коронавируса
Сергей Железняк
Депутат назвал слова главкома ВМС Украины о войне с Россией провокацией
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края
Судоверфь "Звезда" назовет новый танкер именем Назарбаева
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году
Украинский фрегат
Сенатор о заявлении командующего ВМС Украины: сильные слабых не обижают
Атомная электростанция Пакш в Венгрии
"Росатом" ожидает получить лицензию на АЭС "Пакш-2" в 2021 году
Динофлагелляты Pyrocystis lunula
Ученые раскрыли загадку свечения морских волн
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после заявления об изнасиловании фотомодели в Москве
Сдача ЕГЭ
Организаторы ЕГЭ в Башкирии заразились коронавирусом
Полиция в ДНР
Полиция ДНР задержала уроженца Донецка за причастность к серии подрывов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
Лента новостейМолния