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В ДНР заявили о 36 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Украинские силовики 36 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:27
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о 36 нарушениях перемирия силовиками за неделю

11:27 06.07.2020
137
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики 36 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве заявили, что с 22 по 29 июня зафиксировали 29 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период с 29 июня по 6 июля было зафиксировано 36 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 170 мин и снарядов калибром 120, 82, 152 и 122 миллиметра. Повреждения получили пять домов и три объекта инфраструктуры", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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