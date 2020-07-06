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Депутат назвал слова главкома ВМС Украины о войне с Россией провокацией
Политика нынешнего руководства Украины провоцирует разжигание конфликта с Россией, раскачивание новой волны русофобии в западном обществе, заявил член комитета... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:26
россия
военно-морские силы украины
госдума рф
сергей железняк
республика крым
украина
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РИА Новости
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россия, военно-морские силы украины, госдума рф, сергей железняк, республика крым, украина

Депутат назвал слова главкома ВМС Украины о войне с Россией провокацией

11:26 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Железняк
Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Политика нынешнего руководства Украины провоцирует разжигание конфликта с Россией, раскачивание новой волны русофобии в западном обществе, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя заявление командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о подготовке к боевым действиям против РФ.
Ранее Неижпапа сказал, что Украина готовится к полномасштабным боевым действиям против России. По словам командующего, его страна потеряет много военных и гражданского населения. Кроме того, он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который, по словам Неижпапы, может с материковой Украины достать до Севастополя. Также Неижпапа заявил, что Украина намерена "вернуть" Крым.
"Украинским генералам явно напекло голову, раз они начали открыто заявлять о готовности воевать с Россией. Слова украинского контр-адмирала о том, что Киев готовится к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией является прямой провокацией против нашей страны. Незалежным воякам продолжает мерещиться возможность возвращения Крыма. Им придется умерить свой пыл - Крым был и останется в составе Российской Федерации, которая умеет защищать свою территорию и граждан", - цитирует Железняка его пресс-служба.
Он подчеркнул, что Россия никогда не была и не станет инициатором конфронтации.
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"Мы уважаем суверенитет других государств и требуем уважения к нашим национальным интересам. При этом украинские политиканы фактически анонсируют свою очередную провокацию на глазах у мировой общественности. Нет сомнения, что даже решившись на какой-нибудь новый противоправный шаг, Киев будет пытаться выставить Россию в качестве агрессора и душителя свободы. Политика официального Киева провоцирует разжигание конфликта с Россией и раскачивание новой волны русофобии в западном обществе", - сказал политик.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияВоенно-морские силы УкраиныГосдума РФСергей ЖелезнякРеспублика КрымУкраина
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