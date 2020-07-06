Депутат назвал слова главкома ВМС Украины о войне с Россией провокацией

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Политика нынешнего руководства Политика нынешнего руководства Украины провоцирует разжигание конфликта с Россией, раскачивание новой волны русофобии в западном обществе, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк , комментируя заявление командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о подготовке к боевым действиям против РФ.

Ранее Неижпапа сказал, что Украина готовится к полномасштабным боевым действиям против России. По словам командующего, его страна потеряет много военных и гражданского населения. Кроме того, он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который, по словам Неижпапы, может с материковой Украины достать до Севастополя. Также Неижпапа заявил, что Украина намерена "вернуть" Крым.

"Украинским генералам явно напекло голову, раз они начали открыто заявлять о готовности воевать с Россией. Слова украинского контр-адмирала о том, что Киев готовится к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией является прямой провокацией против нашей страны. Незалежным воякам продолжает мерещиться возможность возвращения Крыма. Им придется умерить свой пыл - Крым был и останется в составе Российской Федерации , которая умеет защищать свою территорию и граждан", - цитирует Железняка его пресс-служба.

Он подчеркнул, что Россия никогда не была и не станет инициатором конфронтации.

"Мы уважаем суверенитет других государств и требуем уважения к нашим национальным интересам. При этом украинские политиканы фактически анонсируют свою очередную провокацию на глазах у мировой общественности. Нет сомнения, что даже решившись на какой-нибудь новый противоправный шаг, Киев будет пытаться выставить Россию в качестве агрессора и душителя свободы. Политика официального Киева провоцирует разжигание конфликта с Россией и раскачивание новой волны русофобии в западном обществе", - сказал политик.