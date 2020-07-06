На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов

"Протяженность новой трассы Джубга-Сочи составит 119 километров, она будет построена в обход населенных пунктов. Особенно это актуально для Туапсинского района – самого напряженного участка на существующей трассе", - сказал губернатор.

По его словам, стройка в целом повлияет на развитие главного курорта России и всего Черноморского побережья. "Мы не раз встречались с министром транспорта РФ, обсуждали этапы работ, и благодарны правительству РФ за решение, которого ждали, наверное, не только в нашем крае, но в целом в стране", - добавил глава края.