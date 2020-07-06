https://ria.ru/20200706/1573940492.html
На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:25
2020-07-06T12:18
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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краснодарский край
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости
. Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае
, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев
.
"Протяженность новой трассы Джубга-Сочи составит 119 километров, она будет построена в обход населенных пунктов. Особенно это актуально для Туапсинского района – самого напряженного участка на существующей трассе", - сказал губернатор.
По его словам, стройка в целом повлияет на развитие главного курорта России и всего Черноморского побережья. "Мы не раз встречались с министром транспорта РФ, обсуждали этапы работ, и благодарны правительству РФ за решение, которого ждали, наверное, не только в нашем крае, но в целом в стране", - добавил глава края.