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Краснодарский край
https://ria.ru/20200706/1573940492.html
На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:18
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов

11:25 06.07.2020 (обновлено: 12:18 06.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Проведение работ . Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Протяженность новой трассы Джубга-Сочи составит 119 километров, она будет построена в обход населенных пунктов. Особенно это актуально для Туапсинского района – самого напряженного участка на существующей трассе", - сказал губернатор.
Рабочие на дороге
4 июля, 15:25
Трассу Джубга — Сочи включат в опорную сеть российских дорог
По его словам, стройка в целом повлияет на развитие главного курорта России и всего Черноморского побережья. "Мы не раз встречались с министром транспорта РФ, обсуждали этапы работ, и благодарны правительству РФ за решение, которого ждали, наверное, не только в нашем крае, но в целом в стране", - добавил глава края.
84170013
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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