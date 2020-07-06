В Тульской области число жертв коронавируса достигло 129

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7115 человек, выздоровели 5922 пациента. Всего в регионе скончались 129 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.