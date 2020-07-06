Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, сообщает АТОР.

Правительство рекомендовало гражданам воздержаться от поездок и отдыха в Турции до 31 августа. Схожих с Германией позиций придерживаются в Нидерландах и Швейцарии. Единственным исключением стало решение Великобритании: британским туристам при возвращении из Турции не придется отбывать обязательный 14-недельный карантин.

Россия также не стремиться возобновлять авиасообщение с Турцией и открывать границы. Ранее Минтранс РФ заявил, что рестарта авиасообщения с этой страной с 15 июля, как предполагалось ранее, не произойдет. Но наблюдатели не исключают, что какие-то подвижки все-таки могут случиться в конце июля – начале августа.

Если это произойдет, то, по оценке российских операторов, отсутствие немецких туристов на турецких курортах в сезоне-2020 пойдет на пользу российскому рынку. Основным плюсом для гостей из нашей страны станет доступность номеров в популярных отелях.