https://ria.ru/20200706/1573940387.html
Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян
Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:47
2020-07-06T11:48
туризм
коронавирус covid-19
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
германия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, германия, турция
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, сообщает
АТОР.
Правительство рекомендовало гражданам воздержаться от поездок и отдыха в Турции до 31 августа. Схожих с Германией позиций придерживаются в Нидерландах и Швейцарии. Единственным исключением стало решение Великобритании: британским туристам при возвращении из Турции не придется отбывать обязательный 14-недельный карантин.
Россия также не стремиться возобновлять авиасообщение с Турцией и открывать границы. Ранее Минтранс РФ заявил, что рестарта авиасообщения с этой страной с 15 июля, как предполагалось ранее, не произойдет. Но наблюдатели не исключают, что какие-то подвижки все-таки могут случиться в конце июля – начале августа.
Если это произойдет, то, по оценке российских операторов, отсутствие немецких туристов на турецких курортах в сезоне-2020 пойдет на пользу российскому рынку. Основным плюсом для гостей из нашей страны станет доступность номеров в популярных отелях.
Не исключено, что на этапе открытия авиасообщения с РФ отельеры предложат россиянам выгодные спецпредложения, чтобы быстрее восполнить дефицит туристов с других рынков и гарантировать загрузку своего номерного фонда.