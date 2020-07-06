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https://ria.ru/20200706/1573940387.html
Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян
Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:48
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, германия, турция

Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян

11:47 06.07.2020 (обновлено: 11:48 06.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы в одном из отелей Антальи, Турция
Туристы в одном из отелей Антальи, Турция
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, сообщает АТОР.
Правительство рекомендовало гражданам воздержаться от поездок и отдыха в Турции до 31 августа. Схожих с Германией позиций придерживаются в Нидерландах и Швейцарии. Единственным исключением стало решение Великобритании: британским туристам при возвращении из Турции не придется отбывать обязательный 14-недельный карантин.
Россия также не стремиться возобновлять авиасообщение с Турцией и открывать границы. Ранее Минтранс РФ заявил, что рестарта авиасообщения с этой страной с 15 июля, как предполагалось ранее, не произойдет. Но наблюдатели не исключают, что какие-то подвижки все-таки могут случиться в конце июля – начале августа.
Если это произойдет, то, по оценке российских операторов, отсутствие немецких туристов на турецких курортах в сезоне-2020 пойдет на пользу российскому рынку. Основным плюсом для гостей из нашей страны станет доступность номеров в популярных отелях.
Не исключено, что на этапе открытия авиасообщения с РФ отельеры предложат россиянам выгодные спецпредложения, чтобы быстрее восполнить дефицит туристов с других рынков и гарантировать загрузку своего номерного фонда.
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