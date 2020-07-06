Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573940288.html
Ситуация на земле в Ливии сложная, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин
Ситуация на земле в Ливии сложная, РФ старается поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта в стране, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:24
сергей вершинин
ливия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5a73eac09a692b026103fb4a3fc634ee.jpg
https://ria.ru/20200706/1573937995.html
1
ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5a73eac09a692b026103fb4a3fc634ee.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_f8b7e5ca0ad40baabb548d051c8bb183.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_404:0:2452:2048_1400x0_80_0_0_e0f6417a60f3387c6d3b293b782b28f5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей вершинин, ливия, оон, в мире

Ситуация на земле в Ливии сложная, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин

11:24 06.07.2020
3543
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ситуация на земле в Ливии сложная, РФ старается поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта в стране, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
"Ситуация на земле в Ливии очень сложная, запутанная. То, что мы делаем, - мы сосредотачиваем свои усилия с тем, чтобы со всеми ливийскими сторонами, а вы знаете их, поддерживать такие контакты, поощряя их к достижению взаимоприемлемых решений. Все это делается под эгидой ООН", - сказал Вершинин журналистам.
"Мы также считаем, что необходимо повысить эффективность ооновской миссии. Как вы знаете, сейчас пока главы этой миссии нет, временно исполняет обязанности заместитель главы. Мы считаем, что чем скорее эта миссия по Ливии заработает в полную силу, тем будет лучше", - добавил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 10:55
Москва поддерживает контакты с США по Ливии, заявили в МИД
401013
Обсудить 1
Сергей ВершининЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
ИГ* пытается возродиться в Ираке и Сирии, заявил генсек ООН
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД призвали не делать скоропалительных выводов о взрыве в Иране
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел переговоры с президентом Республики Конго
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Ливии
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва поддерживает контакты с США по Ливии, заявили в МИД
Ирак. Город Багдад
Ирак обратится в СБ ООН, если Турция не прекратит военные операции
Багдад, Ирак
ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп объявил последнюю битву за Америку. Почему у него не получится
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Ядерную сделку еще можно спасти, считает глава МИД Ирана
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД назвали условия возвращения посольства на территорию Ливии
Здание правительства Украины в Киеве
Украина успешно борется против гегемонии Запада. И помогает России
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала ситуацию с конфронтацией США и Китая
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
Лента новостейМолния