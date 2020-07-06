https://ria.ru/20200706/1573940288.html
Ситуация на земле в Ливии сложная, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин
Ситуация на земле в Ливии сложная, РФ старается поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта в стране, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:24
2020-07-06T11:24
сергей вершинин
ливия
оон
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573937995.html
1
ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5a73eac09a692b026103fb4a3fc634ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей вершинин, ливия, оон, в мире