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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200706/1573939943.html
Патриарх Кирилл призвал власти Турции сохранить статус храма Святой Софии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался за сохранение музейного статуса храма Святой Софии, выразив надежду на благоразумие руководства Турции,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:20
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), турция, в мире

Патриарх Кирилл призвал власти Турции сохранить статус храма Святой Софии

11:20 06.07.2020
376
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался за сохранение музейного статуса храма Святой Софии, выразив надежду на благоразумие руководства Турции, говорится в заявлении предстоятеля.
"Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия", - говорится в обращении патриарха, которое распространила его пресс-служба.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ТурцияВ мире
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