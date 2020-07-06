https://ria.ru/20200706/1573939943.html
Патриарх Кирилл призвал власти Турции сохранить статус храма Святой Софии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался за сохранение музейного статуса храма Святой Софии, выразив надежду на благоразумие руководства Турции,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:20
2020-07-06T11:20
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
турция
в мире
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https://ria.ru/20200705/1573924244.html
2
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), турция, в мире