Патриарх Кирилл призвал власти Турции сохранить статус храма Святой Софии

"Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия", - говорится в обращении патриарха, которое распространила его пресс-служба.