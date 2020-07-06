В Крыму назвали заявление о "боевых действиях" с Украиной за воду бредом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом заявление украинской стороны о возможной конфронтации с Россией из-за попытки восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России. По словам командующего, его страна потеряет много военных и гражданского населения. Кроме того, он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который, по словам Неижпапы, может с материковой Украины достать до Севастополя . Также Неижпапа заявил, что Украина намерена "вернуть" Крым. Контр-адмирал подчеркнул, что сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

"Все это не более чем бред и нагнетание бредовой истерии. Очередная выдумка, чтобы выбить из бюджета Украины деньги на мифическую военную кампанию. Водой для бытовых нужд Крым обеспечен. Украине не стоит набивать себе цену, шантажируя и спекулируя вопросом поставки воды", - сказал Гемпель.

При этом он подчеркнул, что у России достаточно сил и средств защитить свой народ и свои границы, "если отдельные горячие головы на Украине захотят пойти на провокацию".

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.