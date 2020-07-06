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В Крыму назвали заявление о "боевых действиях" с Украиной за воду бредом
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом заявление украинской стороны о возможной... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:19
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республика крым, украина, в мире

В Крыму назвали заявление о "боевых действиях" с Украиной за воду бредом

11:19 06.07.2020
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© РИА Новости / Макс ВетровДорога в окрестностях Судака
Дорога в окрестностях Судака
© РИА Новости / Макс Ветров
Дорога в окрестностях Судака. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом заявление украинской стороны о возможной конфронтации с Россией из-за попытки восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России. По словам командующего, его страна потеряет много военных и гражданского населения. Кроме того, он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который, по словам Неижпапы, может с материковой Украины достать до Севастополя. Также Неижпапа заявил, что Украина намерена "вернуть" Крым. Контр-адмирал подчеркнул, что сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров.
"Все это не более чем бред и нагнетание бредовой истерии. Очередная выдумка, чтобы выбить из бюджета Украины деньги на мифическую военную кампанию. Водой для бытовых нужд Крым обеспечен. Украине не стоит набивать себе цену, шантажируя и спекулируя вопросом поставки воды", - сказал Гемпель.
При этом он подчеркнул, что у России достаточно сил и средств защитить свой народ и свои границы, "если отдельные горячие головы на Украине захотят пойти на провокацию".
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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