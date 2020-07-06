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Война в Сирии
https://ria.ru/20200706/1573939807.html
В Сирию за сутки вернулись 20 беженцев из-за рубежа
Еще 20 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:18
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война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись 20 беженцев из-за рубежа

11:18 06.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще 20 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 20 беженцев (в том числе: женщин – 6, детей – 10). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток беженцы не возвращались.
Также добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 38 взрывоопасных предметов.
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