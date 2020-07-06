Реконструкцию рыбного хозяйства в Лотошино завершат в 2021 году

Проект реконструкции рыбхоза "Лотошинский", производство которого было законсервировано в 2015 году, реализуется компанией "Лотофиш". Производственные мощности хозяйства насчитывают 13 выростных прудов, 11 нагульных прудов и зимовальный комплекс из 23 бассейнов, а общая площадь составляет 1,5 тысячи гектаров.

"Реализация первого этапа проекта, который завершится в июне 2021 года, позволит через три года выйти на объёмы производства готовой продукции в размере более 2,1 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составят более трех миллиардов рублей", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.