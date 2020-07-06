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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200706/1573939727.html
Реконструкцию рыбного хозяйства в Лотошино завершат в 2021 году
Реализация первого этапа проекта реконструкции рыбного хозяйства в городском округе Лотошино Московской области завершится в июне 2021 года, говорится в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:24
новости подмосковья
андрей разин
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РИА Новости
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353
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андрей разин, московская область (подмосковье)

Реконструкцию рыбного хозяйства в Лотошино завершат в 2021 году

11:24 06.07.2020
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкОтлов рыбы в рыбном хозяйстве
Отлов рыбы в рыбном хозяйстве
© РИА Новости / Егор Еремов
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Отлов рыбы в рыбном хозяйстве
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Реализация первого этапа проекта реконструкции рыбного хозяйства в городском округе Лотошино Московской области завершится в июне 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
Проект реконструкции рыбхоза "Лотошинский", производство которого было законсервировано в 2015 году, реализуется компанией "Лотофиш". Производственные мощности хозяйства насчитывают 13 выростных прудов, 11 нагульных прудов и зимовальный комплекс из 23 бассейнов, а общая площадь составляет 1,5 тысячи гектаров.
"Реализация первого этапа проекта, который завершится в июне 2021 года, позволит через три года выйти на объёмы производства готовой продукции в размере более 2,1 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составят более трех миллиардов рублей", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
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