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В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России
Опасности распространения бубонной чумы в России нет, хотя единичные случаи заражения возможны. Об этом РИА Новости заявил советник директора Центрального НИИ... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:40
виктор малеев
внутренняя монголия
республика алтай
китай
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
монголия
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внутренняя монголия
республика алтай
китай
россия
монголия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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виктор малеев, внутренняя монголия, республика алтай, китай, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), монголия

В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России

11:15 06.07.2020 (обновлено: 14:40 06.07.2020)
200108
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВспышка чумы
Вспышка чумы
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Опасности распространения бубонной чумы в России нет, хотя единичные случаи заражения возможны. Об этом РИА Новости заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"Чума — не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом, для чумы есть лекарство. <...> Единичные случаи <...> не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция", — подчеркнул специалист.

Малеев также напомнил, что в России работают противочумные институт и станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие патогена. Поскольку чума — природно-очаговая инфекция, заразившиеся в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков.
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Ранее сообщалось, что у двух жителей Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму. Еще одного человека с подозрением на это заболевание доставили в больницу сегодня. Также бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Болезнь распространяют млекопитающие рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, едят. Заразиться можно также при разделке туши.
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Виктор МалеевВнутренняя МонголияРеспублика АлтайКитайРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Монголия
Популярные комментарии
"Чума – не коронавирус...." - в этом весь наш РосНепотреб.... Гриппозное заболевание, смертность от которого чуть выше, чем от обычного ОРВИ и ниже, чем от пневмонии - это страшно, это "мы тут вас всех в режим самоликвидации посадим". А вот чума, от которой смертность в разы больше, даже с вакциной, а про последствия уже и не говорю - это ерунда.
6 июля, 12:53
Александр Дегтярев
38111035
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6 июля, 12:31
Горан Васич
122005
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