В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России

"Чума — не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом, для чумы есть лекарство. <...> Единичные случаи <...> не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция", — подчеркнул специалист.