В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 83

ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло с 80 до 83, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 5 июля количество летальных исходов выросло до 80.

"Восемьдесят три человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Тверской области подтверждено 38 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 3873 случая COVID-19. За сутки выздоровели 12 человек. Всего 2854 заболевших выздоровели после коронавирусной инфекции.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.