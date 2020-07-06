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В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 83
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 80 до 83, сообщает областное правительство. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:14
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353
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В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 83

11:14 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 80 до 83, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 5 июля количество летальных исходов выросло до 80.
"Восемьдесят три человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Тверской области подтверждено 38 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 3873 случая COVID-19. За сутки выздоровели 12 человек. Всего 2854 заболевших выздоровели после коронавирусной инфекции.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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