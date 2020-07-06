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В Госдуме предостерегли Украину от возможной агрессии
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет расценил заявление командующего Военно-морскими силами Украины (ВМС) о подготовке к полномасштабным... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:12
михаил шеремет
госдума рф
украина
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михаил шеремет, госдума рф, украина, в мире

В Госдуме предостерегли Украину от возможной агрессии

11:12 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет расценил заявление командующего Военно-морскими силами Украины (ВМС) о подготовке к полномасштабным боевым действиям с Россией как проявление в стране "второй волны пандемии безумия" и предостерег киевские власти от возможной агрессии.
Ранее командующий Военно-морских сил Украины (ВМС) Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская" заявил, что боевой флот готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. В частности, по его словам, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией. Контр-адмирал подчеркнул, что сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров.
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"Складывается впечатление, что на Украине началась вторая волна пандемии безумия. Очень печально, что делаются такие заявления в соседнем государстве. На это должно отреагировать мировое сообщество. Россия не боится украинского москитного флота, переживаем только, что их корабли, учитывая техническое состояние, могут во время выхода затонуть, а затем скажут, что это Россия потопила. Россия готова в любой момент любому агрессору дать достойный отпор и показать ему своему место. В случае агрессии враг будет уничтожен", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Россия способна защитить свои границы от вторжения любого агрессора.
"Заявление командующего Военно-морских сил Украины - политические лозунги и не более того. Хотелось бы, чтобы такие персонажи сами возглавляли отряды молодых ребят, которых они настраивают на братоубийственную войну, толкая Украину в постоянный хаотичный путь, который ведет в никуда", - подчеркнул депутат.
По его словам, будущее Украины абсолютно нестабильно, страна сама не развивается и пытается другим вставить палки в колеса.
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