Некоторые операции в банках разрешат совершать по водительским правам

"Возможность использования данных водительского удостоверения в качестве дополнительного идентификатора для проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица предусматривается законопроектом, работа над которым ведется Минэкономразвития России совместно с Росфинмониторингом и Банком России в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Банк России поддерживает указанный законопроект", - говорится в сообщении.

Регулятор уточнил, что водительские права предлагается использовать для тех операций, в отношении которых законодательство РФ допускает проведение упрощенной идентификации. Это, в частности, осуществление перевода без открытия счета, валютно-обменные операции.