Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573939300.html
Некоторые операции в банках разрешат совершать по водительским правам
Минэкономразвития и Росфинмониторинг совместно с ЦБ РФ разрабатывают законопроект, который позволит использовать водительское удостоверение для упрощенной... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:12
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
центральный банк рф (цб рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_0:145:2784:1711_1400x0_80_0_0_3bfa40e3adbffafe6c10e8eda4192501.jpg
https://ria.ru/20200418/1570229044.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_0:145:2784:1711_1400x0_80_0_0_3bfa40e3adbffafe6c10e8eda4192501.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_155:0:2630:1856_1400x0_80_0_0_2bdd857c08a03e80491085d27694c707.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_464:0:2320:1856_1400x0_80_0_0_208dc93f1d6a12c34202d1db1974bd74.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), общество

Некоторые операции в банках разрешат совершать по водительским правам

11:12 06.07.2020
195
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минэкономразвития и Росфинмониторинг совместно с ЦБ РФ разрабатывают законопроект, который позволит использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации банковских клиентов – физлиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"Возможность использования данных водительского удостоверения в качестве дополнительного идентификатора для проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица предусматривается законопроектом, работа над которым ведется Минэкономразвития России совместно с Росфинмониторингом и Банком России в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Банк России поддерживает указанный законопроект", - говорится в сообщении.
Паспорт гражданина Российской Федерации
18 апреля, 11:05Распространение нового коронавируса
Путин продлил срок действия истекающих водительских прав и паспортов
Регулятор уточнил, что водительские права предлагается использовать для тех операций, в отношении которых законодательство РФ допускает проведение упрощенной идентификации. Это, в частности, осуществление перевода без открытия счета, валютно-обменные операции.
"Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа у граждан Российской Федерации и возможностью его проверки с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти", - пояснили в ЦБ.
410011
Обсудить 0
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
Рекомендуем
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Россиянам упростят перевод денег на свои счета в Системе быстрых платежей
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме предостерегли Украину от возможной агрессии
Дорога в окрестностях Судака
В Крыму назвали заявление о "боевых действиях" с Украиной за воду бредом
Машина скорой помощи
В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 83
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Валерий Куликов
Вице-адмирал оценил слова главкома ВМС Украины о боях с Россией
Украинский фрегат
Сенатор о заявлении командующего ВМС Украины: сильные слабых не обижают
Официальный интернет-портал государственных услуг
Правительство проработает тему обмена трудовыми документами на Госуслугах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл призвал власти Турции сохранить статус храма Святой Софии
Пассажирский самолет в небе
В Минкомсвязи рассказали о вывозных рейсах на понедельник
Сергей Железняк
Депутат назвал слова главкома ВМС Украины о войне с Россией провокацией
Учебная аудитория
Минпросвещения представит идеи улучшения экологического образования
Вспышка чумы
В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России
Подозреваемый в серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского районов
Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье умер в СИЗО
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
Лента новостейМолния