Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье умер в СИЗО

Подозреваемый в серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского районов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Сантехник из Сантехник из Каширы , подозреваемый в серии убийств и изнасилований, найден мертвым в СИЗО, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий

По данным следствия, в 2010-2020 годах мужчина убивал и насиловал женщин. Использовалась одна и та же схема: подозреваемый проникал в окна квартир на первых этажах и сначала душил жертву, а затем "совершал насильственный половой акт", отмечали в Следственном комитете.

"Шестого июля в камере следственного изолятора обнаружено тело 53-летнего жителя города Каширы, обвиняемого в совершении убийства женщины. Погибший также подозревался в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов", — сказала Врадий.

По предварительным данным, мужчина умер от механической асфиксии (удушения). Как это произошло, выясняется. Проводится проверка на предмет возможной халатности сотрудников СИЗО.