https://ria.ru/20200706/1573939276.html
Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье умер в СИЗО
Сантехник из Каширы, подозреваемый в серии убийств и изнасилований, найден мертвым в СИЗО, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя ГСУ... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:12
2020-07-06T16:26
ольга врадий
кашира
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200506/1571004165.html
Господин Гражданин
Сокамерники сделали то, на что не способна правоохранительная система.
224
Василий Коновалов
Итог закономерный.
154
24
кашира
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ольга врадий, кашира, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Сантехник из Каширы
, подозреваемый в серии убийств и изнасилований, найден мертвым в СИЗО, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий
.
По данным следствия, в 2010-2020 годах мужчина убивал и насиловал женщин. Использовалась одна и та же схема: подозреваемый проникал в окна квартир на первых этажах и сначала душил жертву, а затем "совершал насильственный половой акт", отмечали в Следственном комитете.
"Шестого июля в камере следственного изолятора обнаружено тело 53-летнего жителя города Каширы, обвиняемого в совершении убийства женщины. Погибший также подозревался в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов", — сказала Врадий.
По предварительным данным, мужчина умер от механической асфиксии (удушения). Как это произошло, выясняется. Проводится проверка на предмет возможной халатности сотрудников СИЗО.
Как сообщалось, на допросе у следователя сантехник признался в семи убийствах и изнасилованиях, а позднее — еще в двух.