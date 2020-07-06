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Прокуратура проверит детский лагерь в Свердловской области из-за COVID-19
Свердловская прокуратура начала проверку в связи с выявлением коронавируса у воспитателя детского загородного лагеря в городе Березовский, сообщает в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:11
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Прокуратура проверит детский лагерь в Свердловской области из-за COVID-19

11:11 06.07.2020
90
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Свердловская прокуратура начала проверку в связи с выявлением коронавируса у воспитателя детского загородного лагеря в городе Березовский, сообщает в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в оперативном штабе региона РИА Новости заявили, что COVID-19 был обнаружен у сотрудника лагеря "Зарница" благодаря дополнительному тестированию, проведенному после начала смены. У всех контактных детей возьмут анализы.
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Как уточнили в прокуратуре, заболела вожатая восьмого отряда. В день получения ее положительного результата теста на коронавирус 35 детей, которые контактировали с женщиной, вывезены из лагеря.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку исполнению оздоровительным лагерем требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, соблюдению требований санитарных правил и нормативов, принятию необходимых мер по организации безопасного отдыха и оздоровления детей", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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