Вице-адмирал оценил слова главкома ВМС Украины о боях с Россией

"Хочу заметить, что уже длительное время они (украинские военные - ред.) то наносят виртуальный удар по Крымскому мосту, то по Новороссийску, то по Сибири, теперь по Севастополю. Всего не перечислишь. Из всех видов боевого обеспечения, по-моему, больше всего в ВМСУ страдает медицинское", - сказал Куликов.