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Вице-адмирал оценил слова главкома ВМС Украины о боях с Россией
Украинским военачальникам следует остудить горячие головы после заявлений о готовности к боевым действиям с Россией за Крым, заявил РИА Новости член Совета... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:24
россия
валерий куликов
военно-морские силы украины
украина
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Скорей бы уж укры нападали. Это их быстрый конец
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Именно это самое опасное.
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6
россия
украина
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валерий куликов, военно-морские силы украины, украина

Вице-адмирал оценил слова главкома ВМС Украины о боях с Россией

11:08 06.07.2020 (обновлено: 15:24 06.07.2020)
40656
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Валерий Куликов
Член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Валерий Куликов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Валерий Куликов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Украинским военачальникам следует остудить горячие головы после заявлений о готовности к боевым действиям с Россией за Крым, заявил РИА Новости член Совета Федерации от Севастополя вице-адмирал Валерий Куликов.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России, которая, по его словам, может атаковать Херсонскую область с целью пустить воду из Днепра в Крым. Он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который способен достать до Севастополя. Также Неижпапа заявил, что Украина намерена "вернуть" Крым.
"Хочу заметить, что уже длительное время они (украинские военные - ред.) то наносят виртуальный удар по Крымскому мосту, то по Новороссийску, то по Сибири, теперь по Севастополю. Всего не перечислишь. Из всех видов боевого обеспечения, по-моему, больше всего в ВМСУ страдает медицинское", - сказал Куликов.
Сенатор рекомендовал украинским генералам и адмиралам не пробовать проверять реакцию Вооруженных сил России посягательством на Крым.

"Следует им головы остудить… Границы страны, её территория неприкосновенны. Даже и не думайте это проверять!" - заявил Куликов.

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Обсудить 6
РоссияВалерий КуликовВоенно-морские силы УкраиныУкраина
Популярные комментарии
Скорей бы уж укры нападали. Это их быстрый конец
6 июля, 11:10
Ю.Юрий .
4010005
Именно это самое опасное.
6 июля, 11:47
Андрей Викторович Романов
2640000
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