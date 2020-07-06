Вице-адмирал оценил слова главкома ВМС Украины о боях с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Украинским военачальникам следует остудить горячие головы после заявлений о готовности к боевым действиям с Россией за Крым, заявил РИА Новости член Совета Федерации от Севастополя вице-адмирал Валерий Куликов.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России, которая, по его словам, может атаковать Херсонскую область с целью пустить воду из Днепра в Крым. Он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который способен достать до Севастополя. Также Неижпапа заявил, что Украина намерена "вернуть" Крым.
"Хочу заметить, что уже длительное время они (украинские военные - ред.) то наносят виртуальный удар по Крымскому мосту, то по Новороссийску, то по Сибири, теперь по Севастополю. Всего не перечислишь. Из всех видов боевого обеспечения, по-моему, больше всего в ВМСУ страдает медицинское", - сказал Куликов.
Сенатор рекомендовал украинским генералам и адмиралам не пробовать проверять реакцию Вооруженных сил России посягательством на Крым.
"Следует им головы остудить… Границы страны, её территория неприкосновенны. Даже и не думайте это проверять!" - заявил Куликов.