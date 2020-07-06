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Война в Сирии
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Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция - три, сообщается в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:04
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война в сирии, латакия (город), сирия, дамаск (город), в мире

Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:04 06.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция - три, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Идлиб – один. Турецкой частью представительства зафиксировано три факта открытия огня в провинции Латакия", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Указывается, что за прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции - в населенном пункте Дамаск (провинция Дамаск) было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,213 тонны, а также в населенном пункте Хамо (провинция Хасеке) было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.
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