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Путин поручил оценить вред экологии из-за разлива топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оценить вред окружающей среде, причиненный из-за разлива дизельного топлива в Норильске, сообщается на... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:58
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, красноярский край, норильск, происшествия

Путин поручил оценить вред экологии из-за разлива топлива в Норильске

10:58 06.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оценить вред окружающей среде, причиненный из-за разлива дизельного топлива в Норильске, сообщается на сайте Кремля.
"Росприроднадзору... обеспечить проведение оценки вреда окружающей среде, причиненного в результате чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива в Норильске Красноярского края", - говорится в перечне поручений.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 сентября, ответственная за исполнение - глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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