Путин поручил оценить вред экологии из-за разлива топлива в Норильске

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оценить вред окружающей среде, причиненный из-за разлива дизельного топлива в Норильске, сообщается на сайте Кремля.
"Росприроднадзору... обеспечить проведение оценки вреда окружающей среде, причиненного в результате чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива в Норильске Красноярского края", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 сентября, ответственная за исполнение - глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.