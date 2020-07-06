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Проведение саммита "ядерной пятерки" активно обсуждается, заявили в МИД
Проведение саммита "ядерной пятерки" активно обсуждается с точки зрения повестки дня, но понимания по срокам ее проведения пока нет, сказал журналистам замглавы РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:21
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сергей вершинин
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353
60
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россия, сергей вершинин, совет безопасности оон, владимир путин, франция, китай, сша, в мире

Проведение саммита "ядерной пятерки" активно обсуждается, заявили в МИД

10:56 06.07.2020 (обновлено: 11:21 06.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Проведение саммита "ядерной пятерки" активно обсуждается с точки зрения повестки дня, но понимания по срокам ее проведения пока нет, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы считаем идею саммита очень полезной и важной. Эта идея сейчас активно обсуждается с точки зрения наполнения повестки дня и концептуального наполнения этого важного мероприятия. Пока других деталей нет", - сказал Вершинин.
Он подчеркнул, что понимания по срокам проведения такой встречи "пока нет, но проработка вопросов наполнения этого саммита, который мы предложили и который все считают, бесспорно, полезным, продолжается".
Путин ранее предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
20 июня, 19:41
Посол РФ в США: Госдеп проявил интерес к идее саммита "ядерной пятерки"
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РоссияСергей ВершининСовет Безопасности ООНВладимир ПутинФранцияКитайСШАВ мире
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