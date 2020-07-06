https://ria.ru/20200706/1573938184.html
Проведение саммита "ядерной пятерки" активно обсуждается, заявили в МИД
Проведение саммита "ядерной пятерки" активно обсуждается с точки зрения повестки дня, но понимания по срокам ее проведения пока нет, сказал журналистам замглавы РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:56
2020-07-06T11:21
россия
сергей вершинин
совет безопасности оон
владимир путин
франция
китай
сша
в мире
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640428_0:106:3268:1944_1400x0_80_0_0_2cdf0d8fa60fc1908ff4454803dad729.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200620/1573241864.html
россия
франция
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640428_0:106:3268:1944_1400x0_80_0_0_2cdf0d8fa60fc1908ff4454803dad729.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей вершинин, совет безопасности оон, владимир путин, франция, китай, сша, в мире