В Госдуме прокомментировали слова главкома ВМС Украины о войне с Россией

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в сфере международной политики Вячеслав Никонов осудил заявление главкома украинских ВМС о подготовке к полномасштабной военной конфронтации с Россией, отметив, что такие слова могут быть или провокацией, или отсутствием здравого смысла.
Ранее командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы страны (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
"Все посмеялись над фамилией. А ничего смешного нет. Либо Украина готова рискнуть флотом (который при полномасштабной конфронтации может быть потоплен в минуты), чтобы спровоцировать войну. Либо в командовании украинских вооруженных сил сидят люди, которые не проходят медкомиссию на предмет головы. И то, и другое опасно", - написал Никонов на своей странице в Facebook.