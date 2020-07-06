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В Госдуме прокомментировали слова главкома ВМС Украины о войне с Россией
Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в сфере международной политики Вячеслав Никонов осудил заявление главкома украинских ВМС о... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:56
россия
госдума рф
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россия, госдума рф, вячеслав никонов, украина

В Госдуме прокомментировали слова главкома ВМС Украины о войне с Россией

10:56 06.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВячеслав Никонов
Вячеслав Никонов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вячеслав Никонов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в сфере международной политики Вячеслав Никонов осудил заявление главкома украинских ВМС о подготовке к полномасштабной военной конфронтации с Россией, отметив, что такие слова могут быть или провокацией, или отсутствием здравого смысла.
Ранее командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы страны (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
"Все посмеялись над фамилией. А ничего смешного нет. Либо Украина готова рискнуть флотом (который при полномасштабной конфронтации может быть потоплен в минуты), чтобы спровоцировать войну. Либо в командовании украинских вооруженных сил сидят люди, которые не проходят медкомиссию на предмет головы. И то, и другое опасно", - написал Никонов на своей странице в Facebook.
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РоссияГосдума РФВячеслав НиконовУкраина
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