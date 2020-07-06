Москва поддерживает контакты с США по Ливии, заявили в МИД

"Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами и, в первую очередь, мы поддерживаем контакты в рамках ООН. В ООН этот вопрос обсуждается, он на повестке дня, поэтому естественно, что в таком многостороннем контексте мы поддерживаем контакты со всеми теми, кто может какую-то роль сыграть", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос поддерживает ли Москва контакты с США по Ливии.