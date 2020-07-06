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Москва поддерживает контакты с США по Ливии, заявили в МИД
Москва поддерживает контакты со всеми странами, которые могут оказать влияние на урегулирование ситуации в Ливии по линии ООН, в многостороннем формате идёт... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:22
сергей вершинин
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей вершинин, москва, оон, россия, ливия, сша, в мире

Москва поддерживает контакты с США по Ливии, заявили в МИД

10:55 06.07.2020 (обновлено: 11:22 06.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва поддерживает контакты со всеми странами, которые могут оказать влияние на урегулирование ситуации в Ливии по линии ООН, в многостороннем формате идёт взаимодействие в том числе и с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами и, в первую очередь, мы поддерживаем контакты в рамках ООН. В ООН этот вопрос обсуждается, он на повестке дня, поэтому естественно, что в таком многостороннем контексте мы поддерживаем контакты со всеми теми, кто может какую-то роль сыграть", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос поддерживает ли Москва контакты с США по Ливии.
Здание министерства иностранных дел РФ
3 июля, 13:42
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Сергей ВершининМоскваООНРоссияЛивияСШАВ мире
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