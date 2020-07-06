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Архангельские власти готовы забрать памятник Баранову из США
Основатель Ново-Архангельска в США Александр Баранов является значимой фигурой в истории Архангельской области, и власти региона готовы найти место в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:55
архангельская область
сша
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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архангельская область, сша, общество

Архангельские власти готовы забрать памятник Баранову из США

10:55 06.07.2020
335
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
МУРМАНСК, 6 июл – РИА Новости. Основатель Ново-Архангельска в США Александр Баранов является значимой фигурой в истории Архангельской области, и власти региона готовы найти место в Архангельске или Каргополе для памятника, который власти США хотят демонтировать в Ситке на волне акций против расизма, сообщил врио губернатора российского региона Александр Цыбульский.
"Александр Андреевич Баранов — часть истории Каргополя, Архангельской области и всей России. Ведь именно интересы нашего государства он представлял и защищал на далёкой Аляске будучи главным правителем Русской Америки. Там, в основанном Барановым Ново-Архангельске (ныне Ситка), ему установлен памятник", - написал Цыбульский на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он напомнил, что сегодня в Ситке от памяти об этом человеке решили избавиться — убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.
"Русские своих не бросают. И если совет г. Ситке примет решение убрать памятник (а сбор подписей по этому поводу уже идёт), ему есть, куда вернуться, — на русский Север. Здесь, в Каргополе или в Архангельске, мы всегда найдём ему достойное место", - подчеркнул врио губернатора.
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
1 июля, 07:51
Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске
Ранее фонд Art Russe заявил, что направил властям Ситки обращение с предложением выкупить памятник первому российскому губернатору Аляски. Кроме того, фонд направил подобное предложение властям Нью-Йорка по поводу монумента президенту США Теодору Рузвельту, который городские власти решили демонтировать на фоне волны протестов против расизма.
Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) ранее составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову (1747-1819). Согласно данным петиции, размещенной на сайте КСОРС, группа жителей города Ситки (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Баранова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке, заявил, что в России тоже был период сноса памятников, и он не был самым блистательным в истории страны.
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Архангельская областьСШАОбщество
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