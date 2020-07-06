Архангельские власти готовы забрать памятник Баранову из США

МУРМАНСК, 6 июл – РИА Новости. Основатель Ново-Архангельска в США Александр Баранов является значимой фигурой в истории Основатель Ново-Архангельска в США Александр Баранов является значимой фигурой в истории Архангельской области , и власти региона готовы найти место в Архангельске или Каргополе для памятника, который власти США хотят демонтировать в Ситке на волне акций против расизма, сообщил врио губернатора российского региона Александр Цыбульский.

"Александр Андреевич Баранов — часть истории Каргополя, Архангельской области и всей России. Ведь именно интересы нашего государства он представлял и защищал на далёкой Аляске будучи главным правителем Русской Америки. Там, в основанном Барановым Ново-Архангельске (ныне Ситка), ему установлен памятник", - написал Цыбульский на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он напомнил, что сегодня в Ситке от памяти об этом человеке решили избавиться — убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.

"Русские своих не бросают. И если совет г. Ситке примет решение убрать памятник (а сбор подписей по этому поводу уже идёт), ему есть, куда вернуться, — на русский Север. Здесь, в Каргополе или в Архангельске, мы всегда найдём ему достойное место", - подчеркнул врио губернатора.

Ранее фонд Art Russe заявил, что направил властям Ситки обращение с предложением выкупить памятник первому российскому губернатору Аляски . Кроме того, фонд направил подобное предложение властям Нью-Йорка по поводу монумента президенту США Теодору Рузвельту, который городские власти решили демонтировать на фоне волны протестов против расизма.

Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) ранее составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову (1747-1819). Согласно данным петиции, размещенной на сайте КСОРС, группа жителей города Ситки (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Баранова.