Путин поручил утвердить отдельный проект "Искусственный интеллект"

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к осени утвердить отдельный федеральный проект "Искусственный интеллект" и обеспечить его финансирование, в том числе за счет бюджетных средств по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного федерального проекта "Искусственный интеллект", обеспечив необходимое финансирование, в том числе из предусмотренных на реализацию национальной программы "Цифровая экономика РФ" средств федерального бюджета", - говорится в сообщении. Срок исполнения – 31 августа 2020 года.

Минкомсвязь РФ ранее предлагала объединить федеральные проекты "Искусственный интеллект" и "Цифровые технологии". Инициатива ведомства была связана с отсутствием специализированного характера предлагаемых мер поддержки развития технологий ИИ, значительным секвестированием бюджета по нацпрограммам и другими причинами.

Однако представители бизнеса и экспертного сообщества, входящие профильную рабочую группу АНО "Цифровая экономика", выступили против объединения проектов. По их мнению, это могло привести к сокращению бюджета на проект по ИИ и помешать развитию искусственного интеллекта в России.

Федеральный проект "Искусственный интеллект" был разработан во исполнение указа Путина и соответствует целям утвержденной президентом в октябре 2019 года национальной стратегии развития ИИ до 2030 года: обеспечение роста благосостояния и качества жизни россиян, нацбезопасности и правопорядка; достижение устойчивой конкурентоспособности российской экономики, в том числе лидирующих позиций в мире в области искусственного интеллекта.