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Путин поручил утвердить отдельный проект "Искусственный интеллект"
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к осени утвердить отдельный федеральный проект "Искусственный интеллект" и обеспечить его финансирование, в том... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:54
владимир путин
технологии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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владимир путин, технологии, общество

Путин поручил утвердить отдельный проект "Искусственный интеллект"

10:54 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к осени утвердить отдельный федеральный проект "Искусственный интеллект" и обеспечить его финансирование, в том числе за счет бюджетных средств по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного федерального проекта "Искусственный интеллект", обеспечив необходимое финансирование, в том числе из предусмотренных на реализацию национальной программы "Цифровая экономика РФ" средств федерального бюджета", - говорится в сообщении. Срок исполнения – 31 августа 2020 года.
Пробки
11 мая, 03:22
В РФ появится система борьбы с пробками на базе искусственного интеллекта
Минкомсвязь РФ ранее предлагала объединить федеральные проекты "Искусственный интеллект" и "Цифровые технологии". Инициатива ведомства была связана с отсутствием специализированного характера предлагаемых мер поддержки развития технологий ИИ, значительным секвестированием бюджета по нацпрограммам и другими причинами.
Однако представители бизнеса и экспертного сообщества, входящие профильную рабочую группу АНО "Цифровая экономика", выступили против объединения проектов. По их мнению, это могло привести к сокращению бюджета на проект по ИИ и помешать развитию искусственного интеллекта в России.
Искусственный интеллект
27 апреля, 09:00РИА Наука
В России создали искусственный интеллект, развивающий навыки мышления
Федеральный проект "Искусственный интеллект" был разработан во исполнение указа Путина и соответствует целям утвержденной президентом в октябре 2019 года национальной стратегии развития ИИ до 2030 года: обеспечение роста благосостояния и качества жизни россиян, нацбезопасности и правопорядка; достижение устойчивой конкурентоспособности российской экономики, в том числе лидирующих позиций в мире в области искусственного интеллекта.
Проект насчитывает более 40 задач. На их достижение до 2024 года планируется направить 89,69 миллиарда рублей бюджетных средств.
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