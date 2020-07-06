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Путин поручил расширить меры поддержки IT-стартапов
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос расширения мер поддержки технологических стартапов, предоставляемых институтами развития,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:51
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
михаил мишустин, владимир путин, экономика

Путин поручил расширить меры поддержки IT-стартапов

10:51 06.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос расширения мер поддержки технологических стартапов, предоставляемых институтами развития, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству РФ проработать вопросы, касающиеся в том числе… расширения мер поддержки инновационных технологических стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий, предоставляемых институтами развития", - говорится в сообщении.
Срок исполнения – 3 августа 2020 года, ответственным указан глава кабмина Михаил Мишустин.
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