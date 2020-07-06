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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200706/1573937676.html
На кредитование организаций АПК в Подмосковье выделены 52 млн рублей
Порядка 52 миллионов рублей выделены на льготное краткосрочное кредитование организаций агропромышленного комплекса Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:53
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей разин

На кредитование организаций АПК в Подмосковье выделены 52 млн рублей

10:53 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Порядка 52 миллионов рублей выделены на льготное краткосрочное кредитование организаций агропромышленного комплекса Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Минслельхоза Подмосковья.
"Дополнительные лимиты субсидий в размере 52 миллионов рублей выделены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на льготное краткосрочное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса Московской области", - цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Разина.
По его словам, одновременно был увеличен максимальный размер льготных краткосрочных кредитов. В направлениях "Растениеводство" и "Молочное скотоводство" предельная сумма составила 600 миллионов рублей, в направлениях "Животноводство" и "Переработка" до 1,2 миллиардов рублей.
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