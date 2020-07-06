На кредитование организаций АПК в Подмосковье выделены 52 млн рублей

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости . Порядка 52 миллионов рублей выделены на льготное краткосрочное кредитование организаций агропромышленного комплекса Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Минслельхоза Подмосковья.

По его словам, одновременно был увеличен максимальный размер льготных краткосрочных кредитов. В направлениях "Растениеводство" и "Молочное скотоводство" предельная сумма составила 600 миллионов рублей, в направлениях "Животноводство" и "Переработка" до 1,2 миллиардов рублей.