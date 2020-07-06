В Монголии нашли еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму

Сообщается, что 15-летний житель сомона (наименьшая административно-территориальная единица – ред) Улаанхус был доставлен в больницу после того, как съел мясо сурка. По данным агентства, представитель министерства здравоохранения страны, Дордж Нарангерель, выступая на пресс-конференции, призвал жителей не охотиться на сурков и не есть их мясо.