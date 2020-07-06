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В Монголии нашли еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму
Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в регионе Баян-Улгий на западе Монголии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:51
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
китай, монголия, в мире

В Монголии нашли еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму

10:50 06.07.2020 (обновлено: 10:51 06.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках
Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в регионе Баян-Улгий на западе Монголии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Сообщается, что 15-летний житель сомона (наименьшая административно-территориальная единица – ред) Улаанхус был доставлен в больницу после того, как съел мясо сурка. По данным агентства, представитель министерства здравоохранения страны, Дордж Нарангерель, выступая на пресс-конференции, призвал жителей не охотиться на сурков и не есть их мясо.
Аймак (современная административно-территориальная единица в Монголии – ред.) Баян-Улгий находится на западе Монголии на границе с Россией и Китаем.
Ранее сообщалось, что чуму выявили на западе Монголии. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойств нет. В воскресенье стало известно, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Лабораторные пробы
5 июля, 21:06
Оценена опасность вспышки бубонной чумы для России
Болезнь распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, однако это единичные случаи.
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