https://ria.ru/20200706/1573937653.html
В Монголии нашли еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму
Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в регионе Баян-Улгий на западе Монголии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:50
2020-07-06T10:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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китай, монголия, в мире
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в регионе Баян-Улгий на западе Монголии
, передает агентство Синьхуа
со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Сообщается, что 15-летний житель сомона (наименьшая административно-территориальная единица – ред) Улаанхус был доставлен в больницу после того, как съел мясо сурка. По данным агентства, представитель министерства здравоохранения страны, Дордж Нарангерель, выступая на пресс-конференции, призвал жителей не охотиться на сурков и не есть их мясо.
Аймак (современная административно-территориальная единица в Монголии – ред.) Баян-Улгий находится на западе Монголии на границе с Россией и Китаем
.
Ранее сообщалось, что чуму выявили на западе Монголии. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе
заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойств нет. В воскресенье стало известно, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия
на севере Китая.
Болезнь распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, однако это единичные случаи.