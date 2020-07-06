В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 680 новых случаев заражения Более 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве , это почти в три раза меньше, чем месяц назад, и на 12,4% меньше по сравнению с прошлой неделей, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтверждено 685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти в три раза меньше, чем месяц назад, когда было выявлено 1992 случая COVID-19. За неделю количество новых случаев сократилось на 12,4%. Уже шесть дней число новых заболевших держится на низком уровне около 600", - сообщили в штабе.

Уточняется, что 44,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,2% – от 46 до 65 лет, 13,2% - от 66 до 79 лет, еще 4,2% – старше 80 лет. Также 7,2% среди заболевших - дети.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением", — отметили в штабе.