https://ria.ru/20200706/1573937598.html
В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Более 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, это почти в три раза меньше, чем месяц назад, и на 12,4% меньше по сравнению... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:49
2020-07-06T10:49
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Более 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
зафиксировано в Москве
, это почти в три раза меньше, чем месяц назад, и на 12,4% меньше по сравнению с прошлой неделей, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти в три раза меньше, чем месяц назад, когда было выявлено 1992 случая COVID-19. За неделю количество новых случаев сократилось на 12,4%. Уже шесть дней число новых заболевших держится на низком уровне около 600", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 44,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,2% – от 46 до 65 лет, 13,2% - от 66 до 79 лет, еще 4,2% – старше 80 лет. Также 7,2% среди заболевших - дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением", — отметили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.