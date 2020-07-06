Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573937598.html
В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Более 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, это почти в три раза меньше, чем месяц назад, и на 12,4% меньше по сравнению... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_acd4631a4561fd859ee501e3328e18d3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8b945a4c34779ce97f5d4bd43d3c77b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

10:49 06.07.2020
1570
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, это почти в три раза меньше, чем месяц назад, и на 12,4% меньше по сравнению с прошлой неделей, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти в три раза меньше, чем месяц назад, когда было выявлено 1992 случая COVID-19. За неделю количество новых случаев сократилось на 12,4%. Уже шесть дней число новых заболевших держится на низком уровне около 600", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 44,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,2% – от 46 до 65 лет, 13,2% - от 66 до 79 лет, еще 4,2% – старше 80 лет. Также 7,2% среди заболевших - дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением", — отметили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
410012
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве выявили 685 случаев заражения коронавирусом за сутки
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Наименьшие темпы прироста заболеваемости COVID-19 отмечены в Москве
Медик выходит из машины скорой помощи
В России выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники
В Москве с окончания самоизоляции сократилось число заболевших COVID-19
Москва
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В России за сутки выписали 3579 человек после лечения от COVID-19
Врач скорой помощи
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Москве отметили снижение темпов заболеваемости коронавирусом
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса
Вспышка чумы
В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России
Машины скорой помощи в Греции
В Греции резко выросло количество туристов с COVID-19
Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В Москве зафиксировали наименьший темп прироста новых случаев COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки умерли 135 пациентов с коронавирусом
Вакцина от коронавируса
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
00:21Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
Лента новостейМолния