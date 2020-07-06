В Пермском крае число умерших пациентов с коронавирусом достигло 137

"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода от COVID-19. Также умерли три инфицированных пациента по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 137 летальных исходов пациентов с COVID-19: непосредственно от коронавируса скончались 84 человека, еще 53 – от других причин", — говорится в сообщении.