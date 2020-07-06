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В Пермском крае число умерших пациентов с коронавирусом достигло 137
Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 достигло 137 человек, сообщил краевой... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:48
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край

В Пермском крае число умерших пациентов с коронавирусом достигло 137

10:48 06.07.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
ПЕРМЬ, 6 июл - РИА Новости. Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 достигло 137 человек, сообщил краевой минздрав.
"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода от COVID-19. Также умерли три инфицированных пациента по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 137 летальных исходов пациентов с COVID-19: непосредственно от коронавируса скончались 84 человека, еще 53 – от других причин", — говорится в сообщении.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3964 случая заражения COVID-19, выздоровели 2938 человек, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей. Всего лечение проходят 1129 человек: 889 больных коронавирусом и 240 с ОРВИ, пневмонией, ожидающие подтверждение на COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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