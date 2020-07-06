https://ria.ru/20200706/1573937487.html
В Пермском крае число умерших пациентов с коронавирусом достигло 137
Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 достигло 137 человек, сообщил краевой... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:48
2020-07-06T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_481:0:3238:1551_1400x0_80_0_0_4d6a38c0c8c8ab73fe3f6fc645b4b219.jpg
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_481:0:3238:1551_1400x0_80_0_0_4d6a38c0c8c8ab73fe3f6fc645b4b219.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_357:0:3088:2048_1400x0_80_0_0_302bca7b50565c40ea3a58c70b88723c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577524_0:0:3001:3001_1400x0_80_0_0_8f49495657d7ce69b2f664a7d5383900.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край
ПЕРМЬ, 6 июл - РИА Новости.
Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае
за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 достигло 137 человек, сообщил краевой минздрав.
"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода от COVID-19. Также умерли три инфицированных пациента по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 137 летальных исходов пациентов с COVID-19: непосредственно от коронавируса скончались 84 человека, еще 53 – от других причин", — говорится в сообщении.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3964 случая заражения COVID-19, выздоровели 2938 человек, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей. Всего лечение проходят 1129 человек: 889 больных коронавирусом и 240 с ОРВИ, пневмонией, ожидающие подтверждение на COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.